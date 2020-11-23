ОПРОС ⟩ Верите ли вы в эффективность масочного режима?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Алексей ЖУЛИНСКИЙ: - Ни разу не сталкивался с заболевшими, может быть, поэтому даже не задумывался об этом. Надену маску, если, например, надо в больницу идти. Оправдан масочный режим в местах скопления людей - в очереди, где дышат в спину. В других случаях никакого смысла нет.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Раиса ГУЛОВАТАЯ: - Нейтрально отношусь к этой рекомендации. Думаю, что в целях профилактики эффективнее держать расстояние друг от друга. В местах скопления людей маска может защитить, поэтому требование их носить в таких случаях оправданно.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Татьяна ЗАРОДЫШЕВА: - Верю. Хотя считаю, что на свежем воздухе не нужно. Специалисты дают такие рекомендации и не с потолка их придумывают. Думаю, что масочный режим поможет, только важно, чтобы люди правильно масками пользовались и утилизировали. Проблема в том, что они дорого стоят, не все готовы часто их менять.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Анастасия МАКСИМОВА: - Сама хожу в маске, значит, верю. На самом деле, всегда выполняю рекомендации. Поможет или нет, трудно сказать, но ведь это не одна баба на базаре сказала - медики рекомендуют. Весь мир носит маски, значит, это помогает и нужно делать. Если бы все выполняли рекомендации, меньше бы людей болело.