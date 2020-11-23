ОПРОС ⟩ Верите ли вы в эффективность масочного режима?

Правительство ввело ряд мер в борьбе с распространением коронавируса. Одна из них - обязанность носить маску или закрывать нос и рот в помещениях, в том числе в общественном транспорте, на предприятиях обслуживания, для организаций, занимающихся деятельностью по интересам, образованием по интересам и курсами, в том числе повышения профессиональной квалификации.
Алексей ЖУЛИНСКИЙ:
- Ни разу не сталкивался с заболевшими, может быть, поэтому даже не задумывался об этом. Надену маску, если, например, надо в больницу идти. Оправдан масочный режим в местах скопления людей - в очереди, где дышат в спину. В других случаях никакого смысла нет.
Раиса ГУЛОВАТАЯ:
- Нейтрально отношусь к этой рекомендации. Думаю, что в целях профилактики эффективнее держать расстояние друг от друга. В местах скопления людей маска может защитить, поэтому требование их носить в таких случаях оправданно.
Татьяна ЗАРОДЫШЕВА:
- Верю. Хотя считаю, что на свежем воздухе не нужно. Специалисты дают такие рекомендации и не с потолка их придумывают. Думаю, что масочный режим поможет, только важно, чтобы люди правильно масками пользовались и утилизировали. Проблема в том, что они дорого стоят, не все готовы часто их менять.
Анастасия МАКСИМОВА:
- Сама хожу в маске, значит, верю. На самом деле, всегда выполняю рекомендации. Поможет или нет, трудно сказать, но ведь это не одна баба на базаре сказала - медики рекомендуют. Весь мир носит маски, значит, это помогает и нужно делать. Если бы все выполняли рекомендации, меньше бы людей болело.
Алексей БЕЛЯЕВ:
- Пока вы не спросили, даже не задумывался. Скорее, все-таки поможет справиться. Пока только рекомендуют, но если в нашей маленькой стране вырастут цифры до 500 человек, думаю, обяжут носить маски. Конечно, тоже буду это делать. Маска ведь не только защищает, она дает и моральный эффект - человек будет меньше бояться. Собственное спокойствие - это еще важнее.