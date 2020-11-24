У автора-исполнителя Михаила Дмитриева вышел дебютный альбом

Слушатели и зрители интернет-радиостанции "Шансон 24", программы для которой производит студия "Ночное такси", знакомы с творчеством Михаила Дмитриева из Кохтла-Ярве уже более трех лет.

Студия "Ночное такси",

действующая в Санкт-Петербурге, выпустила более двухсот номерных альбомов исполнителей стиля шансон по-русски, это Александр Розенбаум, Михаил Круг, Трофим (Сергей Трофимов) и многие другие.

"Ночное такси" производит радиопрограммы, которые представляют собой информационно-музыкальное ревю о музыке шансона по-русски от архивов до самых современных исполнителей. Всегда включен телефон прямого эфира для слушателей.

Телеверсия программ с марта 2011 года транслируется на "YouTube" еженедельно. Каждый месяц телеканал смотрят не менее 950000 человек.

С 2010 года программы выходят на интернет-радиостанции "Шансон 24", которая вещает из Санкт-Петербурга.

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