У автора-исполнителя Михаила Дмитриева вышел дебютный альбом

На обложке альбома, изданной студией "Ночное такси", фотография улыбающегося Михаила. "Улыбайтесь, друзья, улыбайтесь друг другу, солнцу, теплому ветру, дождю и грозе, окончанию дня, наступившему утру, придорожной ромашке в холодной росе", - поет он в одной из своих песен, и сам он так идет по жизни, поэтому и альбом, по оценкам его издателей, искрится радостными эмоциями, праздничностью, он получился романтичным и жизнеутверждающим.
Слушатели и зрители интернет-радиостанции "Шансон 24", программы для которой производит студия "Ночное такси", знакомы с творчеством Михаила Дмитриева из Кохтла-Ярве уже более трех лет.