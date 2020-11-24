Вт, 24.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

У автора-исполнителя Михаила Дмитриева вышел дебютный альбом

Всегда с улыбкой и в хорошем настроении Михаил Дмитриев дарит слушателям его песен положительные эмоции.

ФОТО: Частный архив

На обложке альбома, изданной студией "Ночное такси", фотография улыбающегося Михаила. "Улыбайтесь, друзья, улыбайтесь друг другу, солнцу, теплому ветру, дождю и грозе, окончанию дня, наступившему утру, придорожной ромашке в холодной росе", - поет он в одной из своих песен, и сам он так идет по жизни, поэтому и альбом, по оценкам его издателей, искрится радостными эмоциями, праздничностью, он получился романтичным и жизнеутверждающим. 

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Слушатели и зрители интернет-радиостанции "Шансон 24", программы для которой производит студия "Ночное такси", знакомы с творчеством Михаила Дмитриева из Кохтла-Ярве уже более трех лет. 

Студия "Ночное такси",

действующая в Санкт-Петербурге, выпустила более двухсот номерных альбомов исполнителей стиля шансон по-русски, это Александр Розенбаум, Михаил Круг, Трофим (Сергей Трофимов) и многие другие.

"Ночное такси" производит радиопрограммы, которые представляют собой информационно-музыкальное ревю о музыке шансона по-русски от архивов до самых современных исполнителей. Всегда включен телефон прямого эфира для слушателей.

Телеверсия программ с марта 2011 года транслируется на "YouTube" еженедельно. Каждый месяц телеканал смотрят не менее 950000 человек.

С 2010 года программы выходят на интернет-радиостанции "Шансон 24", которая вещает из Санкт-Петербурга.

shansonspb.ru

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