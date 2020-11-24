Вирве Осила: Премьер-министр Ратас, что происходит?

Даже когда его речи сопровождаются субтитрами, я ничего в них не понимаю. Тому, что говорит или делает компания в шляпах, я уже устала удивляться; даже злиться сил уже не хватает. От их язвительных речей и порочащего отношения к большой части моих сопутников я стараюсь отстраниться, ведь иначе утратила бы последние крохи способности выстоять в нынешнее тяжелое и сложное время.

Все равно мне никогда не понять, почему полные сил и образованные мужчины кричат о каких-то понятных только им человеческих ценностях, если истинные жизненные ценности их как бы вообще не волнуют.

Почти неделю деятели из Дома Стенбока препирались друг с другом по примеру котелка и чугунка, пока в конце концов не решили, что оба одинаково закопченные, но тем не менее, по уверению третьей стороны, по-прежнему пригодны для варки похлебки. Подписали слова на бумаге, которые уже давно следовало вызубрить наизусть; под объяснения в любви щедро расхвалили друг друга, обменялись рукопожатиями и признали коалиционный кризис закончившимся.

Наблюдать за этой клоунадой было более чем неловко. Неужели нынешние правители действительно думают, будто народу требуется больше зрелищ, нежели хлеба? Спустя какое-то время словоохотливый председатель EKRE пожаловался слушателям "Vikerraadio", что они никогда не делали чего-то предосудительного, а это их постоянно провоцируют и клевещут на них.

Слушая эти оправдания, я вспомнила героя книги Астрид Линдгрен Оскара Перекати-поле, уверявшего ленсмана: "Клянусь, я невинен, как невеста!".

Существуют десятки других проблем, остро требующих решения. Уход за близкими, высокая плата в домах призрения, обесцененная старость, уровень жизни инвалидов, несправедливое лишение многих инвалидности, прозябающие в бедности дети, рост безработицы, развал сельского хозяйства, уничтожение легких нашей маленькой страны, постоянный рост COVID-19 и т.д. и т.п. Неужели эти проблемы решать не надо? Неужели забота о более слабых, обеспечение всеобщего благополучия людей, охрана природы и развитие экономики не входят в список главных ценностей?

Тот же человек, который вроде бы руководит правительством (публике, правда, кажется, что руководят им), является председателем Центристской партии. Однако действия некоторых членов его партии полностью вышли из-под контроля и никто не призывает их к порядку, даже пальцем не грозит.

Неужели забота о более слабых, обеспечение всеобщего благополучия людей, охрана природы и развитие экономики не входят в список главных ценностей?

Член Рийгикогу центрист Мартин Репинский (и кто только выбрал его туда?!) куролесит в Йыхви безо всякого чувства меры. Он напоминает гиперактивного подростка, который просто не может не создавать неразбериху. Только по ему самому известным причинам и, наверное, под чью-то дирижерскую палочку он сумел на сегодня перевести уездный центр на управляемое дыхание.