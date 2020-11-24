Вирве Осила: Премьер-министр Ратас, что происходит?

Кто бы объяснил мне, что происходит, спрашиваю я у себя снова и снова, лицезря и слушая нашего премьер-министра.
Даже когда его речи сопровождаются субтитрами, я ничего в них не понимаю. Тому, что говорит или делает компания в шляпах, я уже устала удивляться; даже злиться сил уже не хватает. От их язвительных речей и порочащего отношения к большой части моих сопутников я стараюсь отстраниться, ведь иначе утратила бы последние крохи способности выстоять в нынешнее тяжелое и сложное время.
Все равно мне никогда не понять, почему полные сил и образованные мужчины кричат о каких-то понятных только им человеческих ценностях, если истинные жизненные ценности их как бы вообще не волнуют.
Почти неделю деятели из Дома Стенбока препирались друг с другом по примеру котелка и чугунка, пока в конце концов не решили, что оба одинаково закопченные, но тем не менее, по уверению третьей стороны, по-прежнему пригодны для варки похлебки. Подписали слова на бумаге, которые уже давно следовало вызубрить наизусть; под объяснения в любви щедро расхвалили друг друга, обменялись рукопожатиями и признали коалиционный кризис закончившимся.
Наблюдать за этой клоунадой было более чем неловко. Неужели нынешние правители действительно думают, будто народу требуется больше зрелищ, нежели хлеба? Спустя какое-то время словоохотливый председатель EKRE пожаловался слушателям "Vikerraadio", что они никогда не делали чего-то предосудительного, а это их постоянно провоцируют и клевещут на них.
Слушая эти оправдания, я вспомнила героя книги Астрид Линдгрен Оскара Перекати-поле, уверявшего ленсмана: "Клянусь, я невинен, как невеста!".
Существуют десятки других проблем, остро требующих решения. Уход за близкими, высокая плата в домах призрения, обесцененная старость, уровень жизни инвалидов, несправедливое лишение многих инвалидности, прозябающие в бедности дети, рост безработицы, развал сельского хозяйства, уничтожение легких нашей маленькой страны, постоянный рост COVID-19 и т.д. и т.п. Неужели эти проблемы решать не надо? Неужели забота о более слабых, обеспечение всеобщего благополучия людей, охрана природы и развитие экономики не входят в список главных ценностей?
Тот же человек, который вроде бы руководит правительством (публике, правда, кажется, что руководят им), является председателем Центристской партии. Однако действия некоторых членов его партии полностью вышли из-под контроля и никто не призывает их к порядку, даже пальцем не грозит.
Член Рийгикогу центрист Мартин Репинский (и кто только выбрал его туда?!) куролесит в Йыхви безо всякого чувства меры. Он напоминает гиперактивного подростка, который просто не может не создавать неразбериху. Только по ему самому известным причинам и, наверное, под чью-то дирижерскую палочку он сумел на сегодня перевести уездный центр на управляемое дыхание.
Журналист Неэме Рауд назвал Таллинн сексуальным городом; мне неизвестно, по каким критериям оценивается сексуальность городов, но во имя привлекательности столицы руководители этого города, несомненно, прилагают усилия. С Йыхви дела, похоже, обстоят хуже; высоко ценящий свою сексапильность и забронировавший себе место председателя волостного собрания Репинский пытается навеки лишить город половых признаков.
Оказавшегося безработным однопартийца-валгасца он пропихнул на должность волостного старейшины (горячо желаю всем безработным вступать в Центристскую партию - высокооплачиваемое рабочее место будет гарантировано), и тот верит, что хотя не знаком со здешним краем, какой-то толк от него для Йыхви все же есть. Блаженны те, кто верует!
О возне Репинского центрист-министр госуправления сказал только, что его поступки, конечно, некрасивые, но до сих пор не было причин обсуждать их в правлении партии. Ну, конечно! Руководитель партии затянул с коалиционными партнерами песню, что деньги свободны (особенно у тех, у кого свободных денег больше) и что слово (использование) должно быть свободным, что имена надо запереть под замок и что браком является постоянный (?) союз между мужчиной и женщиной. Чтобы удалось дотянуть эту песню до конца, пригодится также голос Репинского в Рийгикогу, вот ему и позволяют резвиться как душа пожелает.
"Случаются печальные истории", - пели герои детской книги Линдгрен Оскар и Расмус. Действительно случаются. Ведь это грустно, когда госпожа министр образования заявляет, что члены правительства-центристы решили достойно оставаться при особом мнении, когда другая участвующая сторона оскорбляет граждан своего государства. Ведь грустно, когда подписывают документ, в котором написано, будто уважают всех проживающих в Эстонии людей, а на словах добавляют, что к части из них относятся недружелюбно. Грустно, когда главной точкой зрения первого человека в правительстве является, похоже, стремление сохранить свое сидячее место. Достойное особое мнение и недружелюбное уважение - это пары слов, никак не сочетающихся друг с другом; я так считаю.
Много лет назад я посоветовала одной маме, чтобы ее дочка ела больше черники. Ребенку эта ягода не нравилась, но это была послушная девочка. Раз, играя на овечьем пастбище, она нашла похожие на чернику "ягоды" и попыталась их есть, приговаривая: "Фу, плохие ягодки, фу, плохие ягодки, но мама сказала, что ребенок должен есть, ребенок и ест...".
Видно, председатель Центристской партии в положении премьер-министра не раз чувствовал, что поставленный на стол главы правительства пирог уже давно неудобоварим и на вкус ужасен, но тем не менее ест его.
Кто или что заставляет его делать это?