ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему конкурс на место руководителя Йыхвиской библиотеки опять провалился и что будет дальше?

После того как бывший йыхвиский волостной старейшина Мартин Репинский незаконно уволил с должности руководителя Йыхвиской центральной библиотеки Ингрид Спитц, волостное управление в течение полутора лет так и не смогло подыскать нового директора. Последний конкурс волостное управление опять объявило провалившимся, хотя в нем участвовала отвечающая конкурсным условиям и имеющая 30-летний опыт библиотечной работы Анне Киппар. Когда заведующая Тойлаской библиотекой Леа Ранд, как представитель уездных библиотек, отправила волостному старейшине письменный запрос, почему волостное управление приняло такое решение и что будет дальше, то получила довольно неопределенный ответ.