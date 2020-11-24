ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему конкурс на место руководителя Йыхвиской библиотеки опять провалился и что будет дальше?

После того как бывший йыхвиский волостной старейшина Мартин Репинский незаконно уволил с должности руководителя Йыхвиской центральной библиотеки Ингрид Спитц, волостное управление в течение полутора лет так и не смогло подыскать нового директора. Последний конкурс волостное управление опять объявило провалившимся, хотя в нем участвовала отвечающая конкурсным условиям и имеющая 30-летний опыт библиотечной работы Анне Киппар. Когда заведующая Тойлаской библиотекой Леа Ранд, как представитель уездных библиотек, отправила волостному старейшине письменный запрос, почему волостное управление приняло такое решение и что будет дальше, то получила довольно неопределенный ответ.
Йыхвиский волостной старейшина ЮРИ КОНРАД:
- Комиссия решила так, видимо, я должен согласиться с коллегами - они ведь лучше знают и знакомы с местной обстановкой.
Я задал также (на собеседовании) несколько своих вопросов, однако понял, что часть, касающаяся будущего, была подготовлена у нее, пожалуй, не самым лучшим образом. Ведь у нас все же есть надежда, что Йыхви получит когда-нибудь новое здание библиотеки.
Посмотрим и через какое-то время проведем новый конкурс. Посмотрим спокойно. Сейчас будет так, как есть.