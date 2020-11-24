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Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пьяный водитель наехал на ребенка
21 ноября 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

21 ноября в 17.30 у дома №20 по улице В. Чкалова в Силламяэ находившийся в состоянии алкогольного опьянения 41-летний водитель легкового автомобиля "Toyota Avensis" совершил, двигаясь задним ходом, наезд на 15-летнюю девочку.

Водитель скрылся с места происшествия. Ребенка доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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