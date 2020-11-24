СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пьяный водитель наехал на ребенка

21 ноября в 17.30 у дома №20 по улице В. Чкалова в Силламяэ находившийся в состоянии алкогольного опьянения 41-летний водитель легкового автомобиля "Toyota Avensis" совершил, двигаясь задним ходом, наезд на 15-летнюю девочку.