СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пьяный водитель наехал на ребенка
21 ноября в 17.30 у дома №20 по улице В. Чкалова в Силламяэ находившийся в состоянии алкогольного опьянения 41-летний водитель легкового автомобиля "Toyota Avensis" совершил, двигаясь задним ходом, наезд на 15-летнюю девочку.
Водитель скрылся с места происшествия. Ребенка доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.