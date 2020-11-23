Йыхвиское волостное собрание едва избежало роспуска

За Наумкина проголосовали 11 депутатов волостного собрания из 21, что является минимальным числом для избрания.

Вопрос, будет ли восстановлена зарплата на должности председателя собрания, которую отменили весной после вотума недоверия прежнему председателю волостного собрания Эдуарду Эасту, по словам Наумкина, в настоящее время обсуждается и может быть вынесен на повестку дня следующего заседания. "Это зависит от рабочей нагрузки", - сказал он.

Наумкин был старейшиной Йыхвиской волости с июля 2017 года по июнь 2018 года, затем работал помощником старейшины. В июне этого года, когда некоторые из его соратников по коалиции намеревались выразить ему вотум недоверия, он ушел в отставку.

Алексей Наумкин в течение семи лет был членом Социал-демократической партии - с 2011-го по 2018 год. На местных выборах 2017 года он был кандидатом от избирательного союза "Jõhvi - Meie Kodu" предпринимателя и местного политика Николая Осипенко. Нынешней осенью он покинул фракцию этого избирательного союза и заявил, что намерен присоединиться к Центристской партии.

Депутаты от оппозиции своего кандидата не выдвигали и в выборах не участвовали. Их лидер Нина Негласон заявила, что Наумкин не был самым популярным кандидатом на пост председателя собрания даже среди коалиции. "Он манипулировал этим местом для себя. Поскольку это не наша игра и мы не хотим участвовать в этом шоу, мы не выставим нашего кандидата", - сказала она.

Депутат Рийгикогу центрист Мартин Репинский, для которого была "забронирована" должность председателя Йыхвиского волостного собрания, подтвердил, что отказался баллотироваться в председатели волостного собрания в пользу Наумкина. На вопрос, не трудно ли ему было уступить желанию Наумкина и отказаться от выдвижения своей кандидатуры, Репинский ответил отрицательно. "Для меня это не принципиальная амбиция стать председателем волостного собрания. Для меня очень важно, чтобы им был член Центристской партии".

Когда 24 сентября в Йыхви произошел властный переворот и с должностей были сняты председатель волостного собрания Нина Негласон и руководимое Максом Кауром волостное управление, то на должность старейшины быстро назначили Юри Конрада, а председателя волостного собрания так и не выбрали. Эта должность дожидалась Репинского, приостановившего свои полномочия члена волостного собрания до 22 ноября.

Закон говорит, что если собрание самоуправления не выберет себе председателя в течение двух месяцев (в данном случае до 24 ноября), то нынешний его состав должен быть распущен. Поэтому зампредседателя волостного собрания Тамара Пылевина и назначила заседание на предстоящий понедельник, 23 ноября, хотя плановые заседания собрания проводятся обычно в третий четверг каждого месяца.