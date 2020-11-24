Правительство вводит со вторника новые ограничения

Общественный транспорт

В нем необходимо носить маску или закрывать нос и рот. По возможности, следует соблюдать дистанцию в два метра.

Спорт в помещениях

Во время спортивных и посвященных здоровому образу жизни мероприятий в публичных помещениях зрители могут находиться и передвигаться вместе по двое, придерживаясь с другими дистанции не менее двух метров, за исключением семей и случаев, когда соблюдение вышеперечисленных условий невозможно обеспечить разумными методами.

Организатор должен обеспечить заполняемость помещений не более чем на 50% от максимальной, а количество участников мероприятия не должно превышать 250.

Зрители должны носить в помещениях маски. Обязанность носить маску не распространяется на детей моложе 12 лет и случаи, когда это противопоказано по медицинским соображениям, невозможно в силу особых потребностей, характера работы или деятельности.

Эти условия не распространяются на деятельность в рамках учебной программы для начальной, основной и средней школы.

Требование 50-процентной заполняемости и максимально разрешенное количество участников не более 250 человек не действуют в отношении спортивной и полуспортивной деятельности в рамках соревновательной системы спортивных союзов. Помимо взрослого, эти правила не распространяются также и на молодежный спорт, то есть на тех спортсменов и те команды, которые участвуют в титульных эстонских соревнования, организованных спортивными союзами.

Спортивные соревнования

Организатор спортивных соревнований должен обеспечить соблюдение разумной дистанции между людьми и следовать требованию максимально 50-процентной заполняемости помещений. В помещениях количество участников не должно превышать 250, на открытых площадках - 500 человек. В помещениях зрители должны носить маски.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ХАРЬЮМАА И ИДА-ВИРУМАА

Публичные мероприятия и собрания, сфера культуры и развлечений, церкви

С 28 ноября в помещениях со стационарными посадочными местами – театрах, кино, концертных залах, а также во время богослужений, публичных мероприятий и собраний и развлекательной деятельности будет действовать требование заполнять помещения максимум на 50%.

Во всех вышеперечисленных местах следует, исходя из общегосударственного правила, носить маску или закрывать нос и рот. При этом действуют все перечисленные выше исключения.

Максимально разрешенное число участников: в помещениях со стационарными посадочным местами - 400, в других помещениях - 250, вне помещений - 500. Ограничения не распространяются на детские игровые комнаты.

Предусмотрено, что вне зоны посадочных мест люди могут двигаться, соблюдая правило 2+2, а не группами до 10 человек, как раньше.

В этих помещениях также нужно носить маску, как того требуют общегосударственные правила. В силе все предусмотренные при этом исключения.

Ограничение начнет действовать позже, чем другие вводимые правила, чтобы организаторы мероприятий со стационарными посадочными местами могли подготовиться к введению новых правил.

Деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации в помещениях

Размер группы ограничивается 10 участниками. Организатор должен обеспечить, чтобы разные группы не контактировали между собой.