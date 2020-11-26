СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Подрались два пенсионера
23 ноября в полицию сообщили, что в квартире на улице Вестервалли в Нарве во время распития спиртных напитков подрались мужчины 72 и 70 лет. Оба пострадали. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
Напал на бывшую сожительницу
23 ноября поступило сообщение, что в квартире на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве 23-летний мужчина побил бывшую сожительницу, причинив ей телесные повреждения. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
В магазине расплатились поддельной монетой
23 ноября начато уголовное производство по факту того, что в магазине на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве расплатились поддельной монетой номиналом 2 евро. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.