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Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Подрались два пенсионера
23 ноября 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

23 ноября в полицию сообщили, что в квартире на улице Вестервалли в Нарве во время распития спиртных напитков подрались мужчины 72 и 70 лет. Оба пострадали. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

Напал на бывшую сожительницу 

23 ноября поступило сообщение, что в квартире на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве 23-летний мужчина побил бывшую сожительницу, причинив ей телесные повреждения. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. 

В магазине расплатились поддельной монетой 

23 ноября начато уголовное производство по факту того, что в магазине на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве расплатились поддельной монетой номиналом 2 евро. Более точные обстоятельства случившегося выясняются. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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