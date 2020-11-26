Марек Саммул: План Е для Ида-Вирумаа

В свете зеленого переворота и справедливого перехода составлено несколько разных, но равных по важности концепций развития уезда: план В уделяет основное внимание бизнесу, план С - углеродной экономике, план G - возобновляемой энергии и зеленой экономике.

Вероятно, наряду с ними имеет смысл задуматься и о плане Н, поскольку водород быстро набирает популярность в качестве энергоносителя будущего. Но к этим планам обязательно нужно добавить план Е (от англ. education - образование) для развития образовательной жизни уезда.

Дело в том, что образование - ключевой фактор реализации всех остальных планов. Ни в бизнесе, ни в промышленности, ни в любой другой сфере деятельности нет надежды добиться успеха без образованных людей. В настоящее время также растет важность образования как фактора, определяющего привлекательность среды проживания и места жительства.

Высокообразованные, хорошо управляющие собой и любознательные люди привносят новые знания и творческие идеи, а их предприимчивое воплощение в жизнь позволяет повысить качество жизни в уезде и создать новые рабочие места с большой дополнительной ценностью (читай: высокооплачиваемые). А если образовательная жизнь чахнет, для многих молодых людей это причина уехать туда, где школы лучше, потому что в наши дни хорошее образование в большой степени определяет успешность человека - от его должности и дохода до здоровья и продолжительности жизни.

Здесь нужно сделать небольшое отступление и поговорить о том, какие процессы на самом деле сейчас являются причиной составления этих планов. За всем стоит четкое понимание, что базирующаяся на сланце промышленность не сможет сохраниться в прежнем объеме в ближайшие несколько десятков лет. Суть проблемы - выбросы углекислого газа от этой промышленности и решение Европейского союза радикально уменьшить загрязнение атмосферы. Процесс неотвратим, поскольку от него зависят состояние нашей общей жизненной среды и качество жизни.

Тем не менее у этого решения есть и теневая сторона, и для сохранения занятости сворачивание сланцевой промышленности должно компенсироваться появлением новых и экологичных предприятий. Именно такую переориентацию и должны поддерживать меры и финансирование механизма справедливого перехода. Скажу еще раз другими словами: по сути, мы говорим о преобразовании предпринимательства в монофункциональном (основывающемся на сланцевой промышленности) уезде в сторону разнообразия и экологичности.

Если мы хотим, чтобы это новое предпринимательство создавало большую добавленную стоимость, то есть предлагало хорошо оплачиваемые рабочие места, то необходимо одновременно вкладываться в автоматизацию производства, развитие сектора ИКТ и новые креативные направления развития, которые мы сейчас, возможно, не можем даже предсказать. Именно здесь вступает в игру важность образования.