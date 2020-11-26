Марек Саммул: План Е для Ида-Вирумаа

Жизнь рано или поздно учит нас, что у любого хорошего плана должен быть запасной план - план Б. В Ида-Вирумаа при составлении планов развития не ограничились одним запасным планом.
В свете зеленого переворота и справедливого перехода составлено несколько разных, но равных по важности концепций развития уезда: план В уделяет основное внимание бизнесу, план С - углеродной экономике, план G - возобновляемой энергии и зеленой экономике.
Вероятно, наряду с ними имеет смысл задуматься и о плане Н, поскольку водород быстро набирает популярность в качестве энергоносителя будущего. Но к этим планам обязательно нужно добавить план Е (от англ. education - образование) для развития образовательной жизни уезда.
Дело в том, что образование - ключевой фактор реализации всех остальных планов. Ни в бизнесе, ни в промышленности, ни в любой другой сфере деятельности нет надежды добиться успеха без образованных людей. В настоящее время также растет важность образования как фактора, определяющего привлекательность среды проживания и места жительства.
Высокообразованные, хорошо управляющие собой и любознательные люди привносят новые знания и творческие идеи, а их предприимчивое воплощение в жизнь позволяет повысить качество жизни в уезде и создать новые рабочие места с большой дополнительной ценностью (читай: высокооплачиваемые). А если образовательная жизнь чахнет, для многих молодых людей это причина уехать туда, где школы лучше, потому что в наши дни хорошее образование в большой степени определяет успешность человека - от его должности и дохода до здоровья и продолжительности жизни.
Здесь нужно сделать небольшое отступление и поговорить о том, какие процессы на самом деле сейчас являются причиной составления этих планов. За всем стоит четкое понимание, что базирующаяся на сланце промышленность не сможет сохраниться в прежнем объеме в ближайшие несколько десятков лет. Суть проблемы - выбросы углекислого газа от этой промышленности и решение Европейского союза радикально уменьшить загрязнение атмосферы. Процесс неотвратим, поскольку от него зависят состояние нашей общей жизненной среды и качество жизни.
Тем не менее у этого решения есть и теневая сторона, и для сохранения занятости сворачивание сланцевой промышленности должно компенсироваться появлением новых и экологичных предприятий. Именно такую переориентацию и должны поддерживать меры и финансирование механизма справедливого перехода. Скажу еще раз другими словами: по сути, мы говорим о преобразовании предпринимательства в монофункциональном (основывающемся на сланцевой промышленности) уезде в сторону разнообразия и экологичности.
Если мы хотим, чтобы это новое предпринимательство создавало большую добавленную стоимость, то есть предлагало хорошо оплачиваемые рабочие места, то необходимо одновременно вкладываться в автоматизацию производства, развитие сектора ИКТ и новые креативные направления развития, которые мы сейчас, возможно, не можем даже предсказать. Именно здесь вступает в игру важность образования.
Решения в области автоматизации, проекты в секторе ИКТ и новые блестящие идеи созревают в первую очередь при вузах. Где бы они ни зародились, для завершения разработки обычно приходится обращаться к вузам. Мы говорим о принципиально совершенно иной потребности в рабочей силе по сравнению с большими производственными предприятиями прошлого. Большое число людей трудоспособного возраста больше не имеет значения. Для привлечения хороших инвестиций все важнее становится наличие толковых людей с очень хорошими навыками.
В Ида-Вирумаа есть несколько высших учебных заведений, которые могут обучить таких людей. Этим заведениям нужно помочь выбраться из постоянных финансовых затруднений, чтобы они смогли сосредоточиться на разработке новых учебных программ, прежде всего магистерских, и укреплении на базе этого исследовательских групп.
Выпускники магистратуры привлекают в уезд рабочие места, на которых их степень востребована, и нередко сами являются предпринимателями. Имеющиеся сейчас сведения позволяют ожидать большую добавленную стоимость в первую очередь от специальностей в сфере ИКТ и предпринимательства. Но с учетом старения населения уезда к ним, очевидно, вскоре нужно будет добавить специальности в области социального обеспечения и здравоохранения. Эти специальности, возможно, не так активно стимулируют развитие уезда, но они очень важны для благополучия местных жителей.
Успех работы колледжей, центра профобразования и др. и то, насколько высок уровень образования и обширны возможности развития, которые они могут предложить своим учащимся, сильно зависят, в свою очередь, от установок и навыков выпускников общеобразовательных школ. Лучшие выпускники гимназий нередко уезжают из уезда. Их привлечение обратно требует отдельной программы деятельности.
А тем, кто продолжает учебу в уезде, довольно часто требуется поддержка в изучении языка и выработке навыков саморегуляции. Если у студента есть тяга к знаниям и учебные навыки, то все остальное преодолимо.
Чтобы общеобразовательные школы смогли совершить такой качественный скачок в своей учебной работе, прежде всего необходимо решить проблему дефицита учителей. Для привлечения в уезд новых учителей нужен общий для всех школ региона мотивационный пакет. Мы, безусловно, говорим не только о зарплате, но и о пособиях на переселение и возможностях саморазвития. Уже работающих учителей тоже нужно усиленно мотивировать повышать квалификацию и совершенствовать свои навыки. Целенаправленно. С акцентом на поддержку самостоятельности, творческого начала и любознательности учащегося.
И, конечно, в Ида-Вирумаа никак не обойти вопрос повышения качества языкового обучения. Развитие языковых навыков детей нужно поддерживать уже начиная с детсада. И здесь речь идет не только об изучении эстонского языка. Так же рано нужно начинать учить и английский или русский язык.
Главная цель образовательной жизни уезда заключается в том, чтобы выпускники школ хорошо знали три языка. Работа над этим должна начинаться уже в детском саду, а дополнительные деньги нужно направить на повышение компетентности учителей, привлечение новых учителей, а также на более активное внедрение языкового погружения и применение современных методов обучения.
Яанус Виллико недавно спрашивал на этих же страницах, насколько честно и смело мы составляем новые планы развития. Это важные вопросы, которые заслуживают внимания. Нам есть что улучшать в сфере языкового обучения, поддержки предприимчивости учеников, интеграции образования по интересам с общим образованием и, наверное, во многих других областях.
Совершение рывка вперед в сфере ИТ или в диверсификации экономической жизни, а также подъем культурной жизни, с тем чтобы на следующем конкурсе Нарва действительно стала культурной столицей, требуют смелости, честности и инициативности, а также преодоления различных препятствий, в т.ч. отказа от умственной лени, привычек и предпочтения быстрых решений. Развитие образовательной жизни не дает краткосрочного эффекта, но в долгосрочной перспективе способно обеспечить действительно устойчивый результат в деле ускорения развития уезда. Крупное производство можно привлечь в уезд извне, но только крепкая система образования способна посодействовать развитию на месте разнообразного предпринимательства и богатой культурной жизни.
Разве не поспособствовало бы прогрессу, если бы Ида-Вирумаа был известен тем, что здесь самые дружелюбные к детям, самые развивающие школы? Школы, в которых дети действительно хорошо овладевают несколькими языками, а после окончания имеют возможность получить интересную и современную специальность в учреждении профобразования или вузе. Где все школы, независимо от ступени образования, могут позволить себе лучших учителей и преподавателей, где есть качественная техническая база и средства для организации учебной работы на уровне, близком к идеальному. Где имеются возможности ведения научной работы, которая питает свежими знаниями как школы, так и предпринимателей, и где вырастающая на этой почве инновация делает предпринимательство в уезде более разнообразным и способствует его бурному процветанию.
Такой уезд ведь наверняка имел бы большое преимущество в глазах молодой семьи, подыскивающей место для жизни?