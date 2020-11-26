ОДИН ВОПРОС ⟩ Насколько строго полиция будет контролировать соблюдение коронавирусных требований?

- Полиция здесь играет, скорее, консультирующую и вспомогательную роль, и это значит, что если мы в ходе прочей работы замечаем человека без маски, то беседуем с ним. Что касается более сложных ситуаций, то мы их фиксируем и отправляем информацию Департаменту здоровья, который имеет право вести производство. Например, если один и тот же человек несколько раз попадается без маски, если кому-то хочется вести себя демонстративно. Но у нас нет необходимости применять силу, скорее, нужно вести разъяснительную работу.