ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Должность председателя собрания как вербовочная валюта

В обоих случаях общей чертой стало то, что как новый председатель Йыхвиского волостного собрания Алексей Наумкин, так и баллотирующаяся на должность председателя Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат пообещали вступить в Центристскую партию.

Центристская партия, в последние годы отстраненная от власти в некоторых ида-вируских самоуправлениях и утратившая популярность во всем уезде, менее чем за год до местных выборов занялась восстановлением своих позиций. В то же время кажется странным, что для этого по сути покупают новых членов, обещая им руководящие посты в самоуправлениях - будто некий футбольный клуб вербует себе во время переходного окна новых игроков, обещая им больше игрового времени и хорошую зарплату. Очень сильно расширить свои ряды таким образом невозможно, ведь, вот беда, мест председателей муниципальных собраний в Ида-Вирумаа всего восемь.

Может быть, политтехнологический расчет партии исходит из того, что председатели местных собраний перед выборами окажутся больше на виду - вручая цветы, перерезая ленточки, позируя на разных мероприятиях - и авось на эту удочку удастся поймать избирателей.

Гораздо важнее должны быть все же мысли и идеи, которые Центристская партия предлагает своим ида-вируским избирателям. Подобная же вербовка имеет мало общего с мировоззрением. Напомним, что, например, Алексей Наумкин еще совсем недавно был соцдемом.