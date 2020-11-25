Очаг заражения в Ида-Вируской центральной больнице растет: заражены уже 79 человек

В течение последних суток еще 14 инфицированных были выявлены в очаге, относящемся к клинике реабилитации и сестринского ухода, расположенной в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. Здесь под одной крышей находятся восстановительное лечение, сестринская помощь и попечительский центр.

Глава Идаского регионального отделения Департамента здоровья Маарье Муузикус подтвердила, что, к сожалению, вирус сильно распространился в этой клинике еще до того, как был здесь обнаружен. "Там бывают сотрудники и пациенты из разных отделений. Пациенты попечительского отделения также проходят там реабилитацию, - сказала оан. - Когда у одного пациента был выявлен коронавирус, выяснилось, что лицо, осуществляющее уход, тоже инфицировано. Вирус широко распространился,и, к сожалению, круг инфицированных очень велик".

После выявленных в прошлую среду первых случаев заражения больница ввела запрет на посещение, а также карантин в клинике. Один этаж клиники приспособлен для лечения пациентов с коронавирусной болезнью.

По словам главврача Ида-Вируской центральной больницы Тоомаса Карийса, больница прилагает усилия для того, чтобы минимально ограничить плановое лечение. Если стационарное восстановительное лечение пришлось прервать из-за вспышки коронавируса в клинике, то неотложное и плановое лечение проходят в обычном режиме.

По данным Департамента здоровьяя, по состоянию на полдень среды на лечении в Ида-Вируской центральной больнице находились 57 пациентов с коронавирусом, четверо из которых - в отделении интенсивной терапии.

В Ида-Вирумаа заболеваемость превысила 600

Десять случаев инфицирования выявлены в Нарвской больнице. "Вирус проник через пациента, он распространился на персонал и других пациентов", - сказала Марье Муузикус.

В Вирумаа под наблюдением Департамента здоровья находятся 5600 человек, из которых коронавирус диагностирован у 915 человек, почти половина из них, или 400 человек, - жители Нарвы. Заболеваемость на 100 тысяч жителей в Ида-Вирумаа за последние 14 дней выросла до рекордного уровня - 623,4. В целом по Эстонии этот показатель составляет 303,1.

По словам Муузикус, Нарва в настоящее время является одной из самых больших проблем Вирумаа. Там вспышка получила развитие из спортивной школы и хоккейной команды взрослых, распространившись на семьи и рабочие места. "Сейчас доля пожилых людей среди инфицированных начала увеличиваться", - сказала она.

В крупнейшем в Эстонии очаге - Вируской тюрьме, где число инфицированных достигло 250, вирус начал отступать. По словам пресс-представителя тюрьмы, больны 35 заключенных и 12 сотрудников тюрьмы.