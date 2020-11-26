Из полицейского в ключевые деятели социальной работы

COVID стал не только медицинским, но и социальным кризисом. Нагрузка социального отдела весной выросла, но мы справились.

Государство поддержит развитие социальных услуг в Ида-Вирумаа полутора миллионами евро

Ида-вируские самоуправления сосредоточены при развитии социальных услуг на услугах на дому, людях с деменцией и социальном транспорте.

Самоуправления Ида-Вирумаа планируют для своих жителей социальные услуги, на организацию которых можно будет попросить весной поддержку у государства. С помощью предназначенного для Ида-Вирумаа отдельного тура ходатайств государство надеется улучшить доступность и качество социальных услуг в регионе.

Бюджет осуществляемой Министерством социальных дел программы развития - полтора миллиона евро. Претворяет ее в жизнь ТОО "Invicta". По словам координатора проекта Ану-Малл Нааритс, в ходе выполнения программы в самоуправлениях должны разработать стратегию социальной опеки, а в результате дизайна услуги в каждом регионе должна появиться по меньшей мере одна новая услуга или будет дальше развиваться какая-то из имеющихся.

- Надеемся, что название программы "Переломный момент" ("Pöördepunkt") отражает направление движения в сторону развития социальных услуг, - сказала она.

Кохтла-Ярве, Нарва-Йыэсуу и Тойла решили сделать ставку на развитие услуги на дому, чтобы пожилые люди как можно дольше смогли проживать у себя дома и справляться самостоятельно. В Люганузеской и Йыхвиской волостях, а также в городе Силламяэ на повестке дня - создание дневного присмотра за страдающими деменцией, которого сейчас нет. Алутагузеская волость и город Нарва развивают услугу социального транспорта.