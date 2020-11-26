Из полицейского в ключевые деятели социальной работы

У руководителя социального отдела города Нарва-Йыэсуу Сабины Корнеевой три высших образования, которые позволяют ей работать полицейским, учителем, социальным педагогом или молодежным работником, однако ее душе ближе социальная сфера.
- Социальная сфера, однако, не стала вашим первым выбором на трудовом пути.
- Я начинала работать в полиции. Закончила Академию внутренней обороны по специальности "полицейская работа" и поначалу трудилась в патрульной службе в Нарве, позднее стала молодежным полицейским. Переехав в Таллинн, работала в киберполиции, но это была, скорее, техническая работа, при которой я чувствовала большую нехватку общения с людьми. Большие уголовные дела, правда, раскрывала, но не помогала непосредственно людям и не видела результатов своего труда.
Это очень отличалось от того времени, когда я в качестве чиновника по охране порядка курировала случаи семейного насилия, что было чисто социальной работой. Тогда я поняла, что мне очень нравится заниматься этим.
Получила второе образование в области социальной педагогики и молодежной работы, а также степень магистра по специальности "преподаватель гуманитарных предметов" в Тартуском университете. В какой-то момент поняла, что вся моя предыдущая жизнь подводила меня туда, где я есть сейчас.
- Так что приход в социальную сферу был только вопросом времени?
- Я руковожу социальной областью Нарва-Йыэсуу полтора года. Подруга сочла, что я идеально подошла бы на это место, и прислала мне объявление о работе. Любое обучение, которое я прошла, оказалось на пользу при моей нынешней работе. Благодаря им расширился мой кругозор и повсюду появились партнеры по сотрудничеству. Это очень удобно, когда ты знаешь, кому звонить в случае какой-то проблемы.
- Полезен ли на нынешней должности опыт работы в полиции?
- Да, разумеется, особенно в патрульной службе, ведь благодаря ей переносимость стрессов стала выше. Бывает, что клиенты кричат или приходят на прием нетрезвыми. В таких случаях я не боюсь их, я умею с ним общаться. Или если что-то случается, то я знаю, как быстро вызвать полицию или скорую. То, как ты передаешь информацию, тоже важно, чтобы они быстрее прибыли на место.
- У многих социальная сфера ассоциируется только с проблемами, требующими решения. А что в ней радует?
- Да, если, например, в строительный отдел люди обращаются с желанием построить красивый дом, то в социальный приходят со своими проблемами. Но ведь решение таких проблем и есть наша работа, и когда сделать это получается, то это и приносит радость.
У меня есть для этого целая команда. Нет такого, чтобы один чиновник ночами не спал, постоянно думая, как решить какую-нибудь проблему. Мы думаем об этом вместе и ищем лучшее решение либо вместе с близкими, либо вместе с партнерами по сотрудничеству.
- Бывали ситуации, когда хорошее решение не нашлось?
- Мы все же находим решение. Пробуем разные варианты и смотрим, какой работает лучше.
Например, в период чрезвычайного положения возникло несколько случаев, когда нужно было помочь пожилому человеку, все родственники которого живут в России и не могут пересечь границу. А сам человек такой, что помощь от чужих не принимает - просто не открывает дверь. Пришлось найти такое решение, что родственник из России присылает деньги, ты покупаешь в магазине необходимое, доставляешь к воротам и ждешь за кустом, чтобы убедиться, что человек забрал сумку и с ним все в порядке. Затем звонишь родственнику и подтверждаешь, что все хорошо.
COVID стал не только медицинским, но и социальным кризисом. Нагрузка социального отдела весной выросла, но мы справились.
Государство поддержит развитие социальных услуг в Ида-Вирумаа полутора миллионами евро
Ида-вируские самоуправления сосредоточены при развитии социальных услуг на услугах на дому, людях с деменцией и социальном транспорте.
Самоуправления Ида-Вирумаа планируют для своих жителей социальные услуги, на организацию которых можно будет попросить весной поддержку у государства. С помощью предназначенного для Ида-Вирумаа отдельного тура ходатайств государство надеется улучшить доступность и качество социальных услуг в регионе.
Бюджет осуществляемой Министерством социальных дел программы развития - полтора миллиона евро. Претворяет ее в жизнь ТОО "Invicta". По словам координатора проекта Ану-Малл Нааритс, в ходе выполнения программы в самоуправлениях должны разработать стратегию социальной опеки, а в результате дизайна услуги в каждом регионе должна появиться по меньшей мере одна новая услуга или будет дальше развиваться какая-то из имеющихся.
- Надеемся, что название программы "Переломный момент" ("Pöördepunkt") отражает направление движения в сторону развития социальных услуг, - сказала она.
Кохтла-Ярве, Нарва-Йыэсуу и Тойла решили сделать ставку на развитие услуги на дому, чтобы пожилые люди как можно дольше смогли проживать у себя дома и справляться самостоятельно. В Люганузеской и Йыхвиской волостях, а также в городе Силламяэ на повестке дня - создание дневного присмотра за страдающими деменцией, которого сейчас нет. Алутагузеская волость и город Нарва развивают услугу социального транспорта.
- Для меня было большой неожиданностью, когда в период чрезвычайного положения я увидела на домашней странице города Нарва-Йыэсуу ваше сообщение: вы призывали людей обращать внимание на нуждающихся в помощи и сообщали номер своего мобильного телефона, по которому были доступны сутки напролет. Люди этим не злоупотребляли?
- Пару раз шутили. Подвыпивший мужчина звонил, так как ему было скучно. Мол, было написано, что можно звонить, если требуется помощь, а у него душа так болит и ему нужна поддержка. Но в основном звонили все же по делу. Например, когда пожилой человек остался один, так как родные были на карантине: ему пришлось возить еду. Или у людей, которые сами находились на карантине, не было поблизости родных или знакомых. Им социальный отдел тоже организовал доставку продуктов на дом.
Вторая область, которую надо было быстро организовать во время чрезвычайного положения, - это школьное питание. Нарва-Йыэсуу одним из первых нашел решение, предложив во время дистанционного обучения возможность получать обеды в магазинах.
Первые пару недель еду выдавали в магазине, но потом начали развозить ее по домам, ведь это было безопаснее. Для доставки на дом приготовленных в школе горячих обедов мы использовали социальный транспорт, который освободился, так как приемы врачей-специалистов были отменены.
- Когда я думаю о социальной сфере в Нарва-Йыэсуу, то в качестве позитивного момента на память первым делом приходит детская деревня SOS, которая появилась в Ида-Вирумаа сначала именно в Нарва-Йыэсуу и внесла в здешнюю замещающую опеку новые веяния. Что очень хорошо сейчас?
- Движение информации на очень хорошем уровне. Нарва-Йыэсуу не такое больше место, и люди здесь знают друг друга. У нас сложилось также хорошее сотрудничество с семейными врачами, полицией и Спасательным департаментом - повсюду есть источники информации. Благодаря этому мы решаем проблемы в начальной фазе, и они не успевают углубиться.
Если говорить о социальных услугах, то у нас все они для жителей бесплатны. В некоторых самоуправлениях берут плату за участие при пользовании социальным транспортом или услугой на дому, но у нас этого нет.
В конце прошлого года мы улучшили службу здоровья для людей с недостатком и пожилых. Если раньше бесплатно могли посещать только силламяэский бассейн, то в прошлом году мы заключили договоры также с нарвским бассейном и спа-отелем "Meresuu". Люди очень благодары за то, что могут сходить и в спа.
- В чем Нарва-Йыэсуу хотел бы осуществить резкий прогресс в рамках начатой программы развития, которая предусматривает как обучение и консультации, так и возможность ходатайствовать о поддержке для развития какой-нибудь социальной услуги?
- В услуге на дому. Сейчас в принципе все функционирует, но можно бы получше. Рабочая нагрузка ухаживающих на дому большая, они нуждаются в супервизорстве. Например, ситуации, когда состояние клиента ухудшается, действуют тяжело. Социальные работники - люди с большим сердцем, поэтому существует опасность перегореть.
Во-вторых, надо внедрить современные инфотехнологичные решения, помогающие работникам по уходу на дому планировать свое время и дающие лучший обзор изменения состояния клиента. Кто-то ведет сейчас отчетность в компьютере, кто-то - на бумажном носителе, но удобнее пользоваться приложением, куда вводишь информацию о посещении на дому либо через планшет, либо по мобильному телефону.