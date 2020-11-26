23 октября кохтла-ярвескому спортивному клубу "Kuldkaru" исполнилось 20 лет. Отмечать круглую дату спортсменам было некогда - одни готовились к соревнованиям, другие к поездке на сборы. Старший тренер Алексей Хапов не унывает: отпраздновать можно позже, на первом месте всегда работа, как иначе вырастишь чемпионов? О клубе, спорте и мечтах "золотых медведей" и пошел наш разговор в канун юбилея.

- Сколько спортсменов сейчас в вашем клубе?

- Около 130, и думаю, что это достаточно, чтобы нормально организовать тренировочный процесс. У нас в клубе три тренера - в большом зале на Калеви, 37 работаем вместе с Евгением Тарасовым. Около десяти лет назад присоединился Тимур Алиханов - тренирует детей в Ахтмеской школе. Он приехал из Азербайджана, где занимался дзюдо, был призером и победителем на первенствах Европы. Тренерская команда небольшая, но дружная, если что - заменяем друг друга.

В 2009 году клуб получил зал в здании бывшего училища - он был в грустном состоянии, но президент клуба и меценат Сергей Меркулов нашел средства на ремонт. Кохтла-Ярвеское горуправление оплачивает коммунальные услуги, так что можно сказать, что у нас прекрасные условия для занятий. Зал занят очень плотно.

CV: Алексей Хапов Родился в Кохтла-Ярве в 1973 году.

Закончил среднюю школу №4 города Кохтла-Ярве.

В 1992 году закончил технический колледж Кохтла-Ярве по специальности "электрик".

В 1992 году стал тренером по вольной борьбе в спортивной школе Кохтла-Ярве.

В 2000 году создал спортклуб "Kuldkaru", став председателем правления и старшим тренером.

Женат, имеет дочь.

- С какого возраста лучше начинать?

- В принципе - с любого, но если ставить цель добиться серьезного успеха в олимпийском спорте, то пораньше. У нас есть большая группа детсадовцев, и надо признать, что с ними нелегко - большой объем работы, надо много играть... При этом занятия малышей не дотируются, по сути, тренеры работают на энтузиазме. Но мы понимаем, что в них наше будущее - кого-то по-любому зацепит.

Чем старше дети становятся, тем группа меньше - остаются самые упорные и целеустремленные.

- Кто вас заразил вольной борьбой?

- Отец занимался, и когда мне было девять лет, привел к Ильмару Талусте - этот фанатично преданный спорту и очень хороший человек сумел заинтересовать настолько, что для меня борьба стала не просто хобби, а всей моей жизнью. Потом я продолжил заниматься у Ивана Дядева.

В детстве для меня вопрос, идти в спортзал или нет, не стоял. Наверное, уставал, бывало лень, но пропустить по таким причинам тренировку - никогда! Больно тоже бывает, но все сложности компенсирует счастье достигнутого успеха - наш вид спорта позволяет пережить весь спектр эмоций. Не понимаю, когда дети жалуются на трудности, а родители их жалеют и говорят: что ж, устал - бросай. К слову, начинающих мы вообще сильно не загружаем, до тех пор пока не станет понятно, что юный борец готов жить в зале...

- Может, поэтому наставники предложили вам тренерскую работу?

- Возможно. Стал кандидатом в тренеры в 19 лет. Вольная борьба в Кохтла-Ярве в начале 90-х стремительно шла к нулю - не было молодых тренеров, мало групп... Согласился, потому что нравился спорт и энергии было много. Ребята относились ко мне, как к старшему брату - разница в возрасте меньше десяти лет. К слову, мой нынешний коллега Евгений Тарасов - один из моих первых учеников, сейчас он тренер пятой категории.

Через год моей "кандидатской" практики Ильмар Талусте сказал, что надо учиться, и я поступил в Санкт-Петербургский педагогический колледж заочно, но так как на тот момент отделение вольной борьбы там закрыли, учился по специальности педагога-организатора физической культуры. Очень пригодилось, когда в 2000 году спортшколу закрыли: пока не образовали свой спортклуб, работал в общеобразовательной школе.

- Кто придумал название "Kuldkaru" - "Золотой медведь"?

- Сам, потому что других предложений не поступило. Медведь нам очень подходит - сильный, мускулистый зверь, движения которого похожи на борцовские. А золотой - мы же стремимся быть первыми!

- Получается?

- Перечислять достижения можно долго, поэтому скажу о самых значительных. В 2008 году Вадим Бадин стал бронзовым призером первенства Европы, на тот момент это был лучший результат эстонских спортсменов по вольной борьбе за все годы. В 2018 году Эрик Рейнбок тоже боролся за медаль, стал пятым. Весь следующий год он доказывал на соревнованиях разного уровня, что он - серьезный соперник, и сумел подняться на третью ступеньку пьедестала.

Больше двух лет в нашем клубе тренировалась Эпп Мяэ - победительница первенства Европы по юниорам, недавно получившая путевку на Олимпиаду.

- Эпп приехала в Кохтла-Ярве потому, что здесь работает самый крутой тренер?

- С 2012 по 2016 год я был назначен старшим тренером по вольной борьбе в Эстонии. Это тяжелая ноша - кроме работы со сборной страны приходилось заниматься множеством вопросов, всеми возрастами и видами. После того как политика олимпийского движения в Эстонии поменялась и решили отменить старших тренеров, выдохнул с радостью. Появилось время на подрастающих спортсменов, и результат - уже в следующем году наш Никита Чехонин боролся за бронзу на первенстве Европы, такого давно не было.

- Сборы часто проходят за границей?

- Два-три раза в год. Как правило, ездим в "борцовские страны" - Дагестан, например. Во Владикавказе тренируемся в Академии борьбы, условия великолепные, отличное питание, горный воздух. Достойных соперников для спарринга много, удается потренироваться у титулованных тренеров.

- К олимпийским вершинам стремитесь?

- У нас много амбиций. Конечно же, живет мечта вырастить олимпийского чемпиона или чемпионку. В этом году Олимпиаду перенесли из-за пандемии, но для нас это стало даже плюсом - год назад даже не планировали попасть туда, а теперь появился шанс - впереди два квалификационных турнира для стран, которые не прошли отбор. На данный момент путевки на Олимпиаду имеют только представители пяти стран из 50 претендующих. Финалисты отборочных соревнований пополнят список участников олимпийских игр. У нас на данный момент два профессиональных борца - на один турнир поедет Аймар Андрусе, на второй - Эрик Рейнбок. Может, кому-то из них повезет.

В будущем есть надежды на подрастающую молодежь. Кирилл Канин, Николай Тарасов, сын Евгения, уже был победителем первенства Эстонии среди учеников, в следующем году, возможно, смогут выступить на первенстве Европы.

- А как насчет представительниц прекрасной половины человечества?

- Сейчас их в клубе пять, четыре маленьких - две школьницы и две девчушки из детсада. Им в пример Анита Машкина - двукратная чемпионка Эстонии среди взрослых. На первенстве Европы она пока не выступала.

Неважно, парень ты или девушка, главное в нашем спорте - желание стать более сильным, научиться контролировать свои мышцы и суметь себя защитить. Увы, кохтлаярвесцы не хотят отдавать девочек на борьбу. Танцевать, петь, рисовать - только не борьба, хотя это вид спорта, который развивает не только тело, но и интеллект, морально-волевые качества.

- Роль родителей в успехе велика?

- Важнейшая! Всегда всем говорю: не надо давить на ребенка, заставлять не потребуется, если показываешь ребенку собственную заинтересованность, поддерживаешь в любой ситуации - в победе или проигрыше. Детям всегда нужна похвала. Если дома интереса нет, откуда он у ребенка появится? К счастью, в нашем клубе много хороших родителей - приходят, спрашивают, чем помочь. Поэтому мы верим, что у нас есть будущее.

- Клубные традиции есть?

- Устраиваем новогодние праздники, ездим в летние лагеря. Каждое соревнование - тоже возможность приобщиться и пообщаться.

- Ваши летние тренировки проходят на одноименной мызе "Kuldkaru".

- В этом году там состоялся даже международный спортивный лагерь - приезжали коллеги из Латвии и Литвы. Но, увы, мы не клуб-миллионер и это не наша база, а просто душевный хостел, где нас охотно принимают, обеспечивая удобства для занятий и отдыха. К спортклубу он имеет косвенное отношение - они наши постоянные партнеры, дочь хозяев Анита Машкина у нас занимается.

Поэтому в гостинице есть стенд с призами, маленький борцовский зал. Летом построили на территории волейбольную и футбольную площадки.

- В предстоящем декабре не состоится ежегодный международный турнир "Kuldkaru Open", традицию которого вы инициировали 12 лет назад и который собирает десятки участников и сотни зрителей. Пандемия помешала?

- Пандемия, конечно, всем подпортила планы. Но главная причина переноса турнира на 19 декабря 2021 года - желание видеть у себя больше серьезных спортсменов. Наш конкурс получил статус UWW, зарегистрирован в международном спортивном календаре, и мы хотели, чтобы дата не совпала с другими важными для спортсменов турнирами.

Начиная в 2008 году, собирали у себя представителей четырех стран, последние годы - уже 15-16. Финал проходит красочно и зрелищно, зал Ахтмеского спортхолла - битком, даже на балконах места нет. Хочется подчеркнуть, что вдохновителем и сердцем этого турнира является наш президент Сергей Меркулов, который берет большинство организационных забот на себя - каждый раз собирает специальную команду, обеспечивающую всю инфраструктуру, включая онлайн-трансляцию. Особенно зрелищными получаются финалы.

Среди почетных гостей у нас неоднократно были олимпийский чемпион Анатолий Белоглазов, его брат Сергей - дважды олимпийский чемпион, и другие. Даже представить не мог, что когда-то буду пожимать руку и общаться со спортивными звездами такой величины! Хочется продолжать не снижая планку.

- Насколько популярна вольная борьба в Эстонии?

- Всегда хочется больше, но считаю, что сдвиг в лучшую сторону есть - появляются молодые тренера в разных городах, общий уровень спортсменов подтягивается. На первенствах и чемпионатах Эстонии по вольной борьбе собираются до 15 клубов. Для малышей соперники находятся всегда, для старших - сложнее.

- Вы счастливый человек?

- Да, потому что занимаюсь любимым делом - с детьми интересно, особенно когда чувствуешь и видишь, что они тебя ждут. Когда происходит обмен энергией, это не работа, а кайф. Хочется, чтобы наш клуб был лучшим в стране, чтобы много детей занималось и приходили талантливые, трудолюбивые ребята, а от самого присутствия в дружном коллективе получать радость. Сейчас так и есть.

ФОТО: NMR