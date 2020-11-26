ИНТЕГРАЦИЯ ⟩ Для языкового переворота нужно избавиться от страхов
На проходившей в октябре в Кохтла-Ярвеской гимназии второй конференции о языковом перевороте обсуждали, как создать приятную среду, чтобы изучение эстонского языка было настоящей радостью и возникало большое желание учить язык.
Директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета, руководитель Вирумааского общества эстонского образования Маре Роозилехт подчеркнула, что тема языкового обучения касается не только преподавателей языка, но и каждого.
Первый шаг: здороваться с соседями
- Например, Вирумааское общество эстонского образования начинает менторскую программу для учителей-предметников из русских школ Кохтла-Ярве, преподающих на эстонском языке. Наша цель - развить в регионе эстоноязычное образование высокого уровня. Более широко в обществе мы должны подумать о том, как снять страхи перед изучением государственного языка - как у детей, у которых с самого начала есть страх, что выучить эстонский язык невозможно, так и у родителей, которые боятся, как отразится на знаниях ребенка учеба на эстонском языке.
По словам Роозилехт, каждый носитель эстонского языка в Ида-Вирумаа должен задуматься о том, что он сделал для того, чтобы эстонский язык развивался и был важен. "В какой-то момент я начала на эстонском языке здороваться со своими соседями по подъезду - и они стали общаться со мной на эстонском языке. Я не сделала для этого ничего особенного".
Профессор Тартуского университета Бируте Клаас-Ланг отметила, что в Ида-Вирумаа активно используют эстонский язык 22 процента иноязычных людей, а это значит, что в подъезде надо чаще здороваться на эстонском языке. "Все смогли бы быть стать друзьями языка и стимулировать применение эстонского языка".
В то же время, по словам профессора, важно, в каком направлении движется государственная языковая политика. Проблема в том, что среди молодежи с русским родным языком 30 процентов по-прежнему не достигают к окончанию гимназии знания языка на уровне В2, с которым возможно успешно учиться в вузе и справляться в обществе.
- 70 процентов сдающих экзамены достигают этого уровня, и это несколько больше, чем в прежние годы, но все же возникает вопрос: должны ли мы довольствоваться этим? А если мы этим недовольны, то и подходим к языковой политике: что государство делает своими шагами в языковой политике для того, чтобы к окончанию гимназии ни у одного из ребят не возникало проблемы с тем, куда пойти и как учиться дальше. То есть чтобы ида-вируская молодежь была в состоянии без проблем работать и в эстоноязычной среде.
Викторина Дня гражданина сосредоточится на жизни Эстонии
26 ноября - День гражданина, и по этому случаю Фонд интеграции снова проводит э-викторину на тему Эстонии.
Э-викторина Дня гражданина проводится с 16 по 27 ноября и будет посвящена интересным событиям и жизни в Эстонии.
На вопросы викторины можно ответить на домашней странице Фонда интеграции. Опросник приведен на эстонском языке и состоит из 50 вопросов. Чтобы ответить на вопросы, дается 60 минут. Опросник будет опубликован 16 ноября.
Участники викторины при желании получат 28 ноября по адресу своей э-почты линк с результатами викторины.
Нынче Фонд интеграции проводит викторину уже в 18-й раз. Поддерживает организацию э-викторины Дня гражданина Министерство культуры.
Клаас-Ланг подчеркнула, что слабое знание эстонского языка ставит барьеры как в образовании, так и на рынке труда, что противоречит принципу равных возможностей.
- Вопрос в том, останется все по-прежнему или же мы повысим эффективность обучения эстонскому языку в школах и детсадах с русским языком обучения? Проблема здесь в том, что если мы увеличим количество уроков эстонского языка, то за счет чего? Конечно, мы можем перевести школы в полном объеме на эстонский язык обучения, но в то же время существует возможность продолжить развивать модель учреждений образования совместного обучения. Все эти варианты лежат перед нами на столе.
Дополнительные учителя в детсадах и школах
О том, что в последние годы сделано для улучшения знания языка, говорила главный эксперт отдела дошкольного и основного образования Министерства образования и науки Тийна Петерсон. Она ознакомила с программой дополнительных эстоноязычных учителей, которая начиная с 2018 года приводит профессиональных эстоноязычных учителей в группы с русским языком обучения. Сейчас таких детсадовских групп более сотни.
- В группе каждый день работают эстоно- и русскоязычный учителя. Детей делят на две подгруппы, и учителю в достаточной мере удается послушать детей, побеседовать и поиграть с ними. Таким же образом ежедневно происходит обучение русскому языку, - пояснила Петерсон.
По ее словам, цель пилотного проекта "Профессиональный эстоноязычный учитель в детсаду" - обеспечить равные возможности всем детям. "Этого можно достичь посредством результативного обучения эстонскому языку, и профессионализм учителя тут ключевой фактор".
Сейчас в детсады с русским языком обучения ходят 16 процентов детей. "Цель такова, чтобы к 2024 году у нас во всех группах с русским языком обучения имелся учитель эстонского языка. Дети очень легко и играючи обучаемы в дошкольном образовании, а это гарантирует им успех как в школе, так и в последующей жизни. В то же время важно с уважением относиться к домашнему языку ребенка", - сказала Петерсон.
В начавшемся учебном году программа распространилась на школы, где при поддержке государства удалось нанять дополнительных учителей для первых и вторых классов.
Вице-канцлер Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс отметила, что язык, бесспорно, это один из аспектов мира равных возможностей, гарантирующий успешность в обществе и на рынке труда.
- У нас уже некоторое время не стоит вопрос, надо ли учить язык или языки. Скорее, мы должны все больше наводить фокус на то, как это делать. Как создавать возможности, чтобы ни у кого не возникало страха, чтобы все чувствовали себя комфортно, ведь нет сомнения, что учебе больше всего содействует безопасная среда. Поэтому надо сообща подумать о том, какие методы самые эффективные и хорошие, чтобы изучение языка стало чистой радостью и вызывало большое желание учиться.
Язык можно учить везде
Учитель языка Татьяна Баум-Валгма провела на проходившей в Кохтла-Ярве конференции о языковом перевороте рабочую комнату, в которой призвала замечать язык повсюду вокруг себя, как читая рекламу на автобусной остановке, так и изучая магазинные чеки и молочные упаковки.
- Учебный материал окружает нас везде, - подтвердила главный специалист по языковому погружению Департамента по делам образования и молодежи Татьяна Баум-Валгма, действующая также как учитель эстонского языка и составившая справочник приемов активного обучения при преподавании эстонского языка и культуры.
Изучение языка в повседневности
По ее словам, для осознанной учебы в повседневной жизни надо ходить с широко открытыми глазами.
- Мои ученики уже ходят с открытыми глазами, я побуждаю их делать это с помощью разных заданий. Просто надо задавать модель того, что только можно найти в объявлениях и рекламе.
Учащиеся и сами жизненно заинтересованы в изучении языка.
- Часто они говорят, что язык там, снаружи, - это что-то совсем другое, нежели то, что говорят на уроке. Кто-то жалуется, что не понимает своего напарника по тренировке, когда тот что-то говорит ему. Если общаться с человеком из той же сферы интересов, то это очень эффективное изучение языка. Это касается и взрослых.
По словам Баум-Валгма, часто хорошим источником при изучении языка становится реклама, которую можно изучать в ожидании автобуса на остановке, или, например, молочные упаковки. Если не полениться и прочитать написанное мелким шрифтом, то, по заверению преподавателя, там можно найти суперхорошие тексты для изучения языка, например: "Eesti esimene keskkonnasõbralik piimapakend, mis on toodetud 100% taastuvast loodusvarast. Puhas puit kõik, kogu pakendis kasutatav pakend, isegi see kork siin on tehtud puidust saadud õli baasil. Naudi puhast mekki puhta südametunnistusega" ("Первая в Эстонии дружелюбная к окружающей среде молочная упаковка, на 100% произведенная из возобновляемого природного ресурса. Чистой древесиной является все, вся используемая упаковка, даже пробка изготовлена на базе полученного из древесины масла. Наслаждайся чистым вкусом с чистой совестью").
Виртуальные туры в парке и музее
Коллеги Баум-Валгма уже знают, что она - страстный коллекционер магазинных чеков, ведь в них можно найти очень много информации, на основании которой можно развивать беседу: когда и в какой магазин ходили, где он расположен, что купили и сколько заплатили, до пространных рассуждений о том, что говорит покупательная корзина о человеке и его образе жизни.
Актуальным учебным материалом стоит считать также простые правила посещения магазина в период коронавируса, а также то, что человек должен иметь в виду, посещая и проводя мероприятия в период коронавируса.
Во время дистанционного обучения большим подспорьем было посещение виртуальных музеев и их обсуждение.
- Весной Таллинн предложил по случаю Дня города разные туры - по Кадриоргскому парку, в зоопарк, ботанический сад и т.д. Эти видео можно и сейчас посмотреть. Мои ученики должны были каждый день смотреть два видео по собственному выбору и на их основе делать краткое резюме. Вдобавок к изучению языка это было хорошей возможностью приобщить учеников к жизни и показать, что происходит вокруг, - раздает Баум-Валгма рекомендации учителям и изучающим язык.