ИНТЕГРАЦИЯ ⟩ Для языкового переворота нужно избавиться от страхов

Язык можно учить везде

Изучение языка в повседневности

По словам Баум-Валгма, часто хорошим источником при изучении языка становится реклама, которую можно изучать в ожидании автобуса на остановке, или, например, молочные упаковки. Если не полениться и прочитать написанное мелким шрифтом, то, по заверению преподавателя, там можно найти суперхорошие тексты для изучения языка, например: "Eesti esimene keskkonnasõbralik piimapakend, mis on toodetud 100% taastuvast loodusvarast. Puhas puit kõik, kogu pakendis kasutatav pakend, isegi see kork siin on tehtud puidust saadud õli baasil. Naudi puhast mekki puhta südametunnistusega" ("Первая в Эстонии дружелюбная к окружающей среде молочная упаковка, на 100% произведенная из возобновляемого природного ресурса. Чистой древесиной является все, вся используемая упаковка, даже пробка изготовлена на базе полученного из древесины масла. Наслаждайся чистым вкусом с чистой совестью").