ИНТЕГРАЦИЯ ⟩ Для языкового переворота нужно избавиться от страхов

Директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета, руководитель Вирумааского общества эстонского образования Маре Роозилехт подчеркнула, что тема языкового обучения касается не только преподавателей языка, но и каждого.

Первый шаг: здороваться с соседями

- Например, Вирумааское общество эстонского образования начинает менторскую программу для учителей-предметников из русских школ Кохтла-Ярве, преподающих на эстонском языке. Наша цель - развить в регионе эстоноязычное образование высокого уровня. Более широко в обществе мы должны подумать о том, как снять страхи перед изучением государственного языка - как у детей, у которых с самого начала есть страх, что выучить эстонский язык невозможно, так и у родителей, которые боятся, как отразится на знаниях ребенка учеба на эстонском языке.

По словам Роозилехт, каждый носитель эстонского языка в Ида-Вирумаа должен задуматься о том, что он сделал для того, чтобы эстонский язык развивался и был важен. "В какой-то момент я начала на эстонском языке здороваться со своими соседями по подъезду - и они стали общаться со мной на эстонском языке. Я не сделала для этого ничего особенного".

Профессор Тартуского университета Бируте Клаас-Ланг отметила, что в Ида-Вирумаа активно используют эстонский язык 22 процента иноязычных людей, а это значит, что в подъезде надо чаще здороваться на эстонском языке. "Все смогли бы быть стать друзьями языка и стимулировать применение эстонского языка".

В то же время, по словам профессора, важно, в каком направлении движется государственная языковая политика. Проблема в том, что среди молодежи с русским родным языком 30 процентов по-прежнему не достигают к окончанию гимназии знания языка на уровне В2, с которым возможно успешно учиться в вузе и справляться в обществе.

- 70 процентов сдающих экзамены достигают этого уровня, и это несколько больше, чем в прежние годы, но все же возникает вопрос: должны ли мы довольствоваться этим? А если мы этим недовольны, то и подходим к языковой политике: что государство делает своими шагами в языковой политике для того, чтобы к окончанию гимназии ни у одного из ребят не возникало проблемы с тем, куда пойти и как учиться дальше. То есть чтобы ида-вируская молодежь была в состоянии без проблем работать и в эстоноязычной среде.