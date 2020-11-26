О том, какие оружейные системы должны иметь Силы обороны Эстонии, спорят постоянно. Спорили и о том, какие самоходные артиллерийские установки надо принимать на вооружение. В позапрошлом году был заключен договор о покупке 12 самоходных гаубиц (САУ) "К9 Thunder" (на снимке) из Южной Кореи. В конечном счете решено купить 18 таких машин. Две из них уже в Эстонии.

"К9 Thunder", то есть "Гроза", в артиллерии Эстонии будет называться "Kõu". Можно сказать, что К9 - суровое лицо "Самсунга". Именно "Samsung Aerospace" начала в девяностые годы развивать это оружие. Теперь производством этих самоходных гаубиц занимается другая корейская компания - "Hanhwa Defence".

Южнокорейская армия приняла К9 на вооружение в 1999 году. В 2010 году их надо было использовать в одном вооруженном конфликте с Северной Кореей. 23 ноября 2010 года Северная Корея атаковала остров Ёнпхёндо в Желтом море. В ответ армия Южной Кореи произвела 80 залпов по двум набережным артиллерийским базам на территории КНДР из 155-миллиметровых гаубиц "K9 Thunder".

Мощнейшая бронетехника Эстонии в Тапаском военном городке. ФОТО: Аго Гашков

Это оружие сразу оправдало себя. Но все-таки по тактико-техническим данным оно уступает, например, немецкому "Panzernhaubitze 2000" (PzH), которое считается лучшей самоходной гаубицей в мире.

Почему наши Силы обороны не купили PzH?

- PzH значительно дороже, чем К9. Цены новых PzH намного превышают цену К9. И на самом деле эти самоходные гаубицы К9 не уступают PzH. Кроме того, важно и то, что наши соседи в Финляндии и Норвегии используют эти же самоходные гаубицы, что дает возможность значительно снизить расходы на содержание этих самоходных гаубиц, - сказал представитель Центра оборонных исследований Ивар Янсон. - Я думаю, что пока достаточно 18 самоходных гаубиц, но если мы хотим, чтобы и у Второй пехотной бригады были такие же возможности огневой поддержки, то нам надо бы иметь на вооружении 24 самоходные гаубицы. Я думаю, что когда-то мы до этого дойдем.

Финляндия и Норвегия имеют такие же оружейные системы.

- Это очень полезно с точки зрения получения опыта пользования, а также для заключения договоров по поставке запчастей. Кроме того, все запчасти теперь находятся значительно ближе к нам, что значительно улучшает логистику. Мы можем организовать совместные тендеры и обмениваться запчастями, - объяснил Янсон.

А что об этих САУ думают артиллеристы?

Начальник отдела Генерального штаба Сил обороны подполковник Каарел Мяэсалу, например.

- Я тоже скажу, что К9 значительно дешевле, чем PzН, но кроме того, эта система более подходит для регулярной армии, - ответил он.

Известно, что армия Южной Кореи имела перед собой две цели. Во-первых, новая самоходная гаубица должна была быть простой для того, чтобы ее быстро освоили солдаты срочной службы. Вторая цель - чтобы эта система по тактико-техническим данным была значительно лучше орудий Северной Кореи. Интересно, каковы характеристики К9 по сравнению с российской самоходной гаубицей "Коалиция", над которой сейчас работают в России?

- Я не знаю это, так как пока про "Коалицию" известны только рекламные материалы. Мы не знаем, что это орудие из себя представляет. Но вопрос не в том, мощнее "Коалиция", чем К9, или нет. Вопрос в том, какова тактика использования оружейной системы, - сказал подполковник Мяэсалу.

К9 - не танк, а САУ. Есть ли у него преимущество перед танком?

- Их нельзя сравнивать. Это разные типы оружия. Конечно, если К9 встретится с танком на поле боя, она потерпит поражение. К9 - самоходная гаубица, она стреляет по танкам, а дальность стрельбы у нее достигает 52 километров, - сказал Мяэсалу.

Мощнейшая бронетехника Эстонии в Тапаском военном городке. ФОТО: Аго Гашков

Нужны ли нам танки?

Эти самоходные гаубицы - самая мощная бронетехника, которая имеется на вооружении Эстонии. Нужны ли все-таки нам танки, спросил я у министра обороны Юри Луйка.

- Самоходные гаубицы - мощная оружейная система. Мы покупали их, исходя из совета командующего Силами обороны. Это касается развития артиллерии Первой пехотной бригады, и если мы посмотрим на эту систему, то можно сказать, что это мобильная и гибкая система, которая может стрелять на несколько десятков километров. В современном бою важно не оставаться под огнем противника, - сказал министр обороны.

- При закупках мы исходим из соотношения цены и качества. Мы покупали эти самоходные гаубицы вместе с финнами. Они ведь тоже не будут покупать оружейные системы, которые не подходят для их местности и климата. У К9 есть преимущества для регулярной армии. Эта система управляется легко, а это значит, что не сложно обучать срочников во время их службы. Ведь этими орудиями будут пользоваться на учениях, а при необходимости и в бою, резервисты. Исходя из своей истории, Южная Корея очень основательно развивала артиллерию. Это говорит о том, что мы получили качественный товар. Важны и климатические условия. Раз эти системы покупали и норвежцы, где климат местами более суровый, чем у нас, то это свидетельствует о том, что эта система подходит всему региону, - продолжил Луйк.

Тем не менее в 2017 году нынешний спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас критиковал покупку К9. Он указал на Латвию, которая решила закупить более дешевые американские М109.

- Мне сложно оценить военные знания спикера. Я полностью уверен, что эта система соответствует требованиям Сил обороны. Министерство обороны принимает решения на основе заключений экспертов и советов, которые дают руководители Сил обороны. Как мы, так и финны и норвежцы покупали систему, которая подходит для наших условий. С учетом уровня современной технологии броневая техника имеет хорошую огневую силу, но и сама является хорошей мишенью. Уникальность этой системы в том, что она может очень быстро менять позицию, чтобы не попасть под огонь противника. Мобильность этой самоходной гаубицы тоже необходимо подчеркнуть, - сказал министр обороны Юри Луйк.

Пока из этих САУ на территории Эстонии не стреляли. Они будут снабжены некоторыми системами, которые нужны нашим Силам обороны, и первые стрельбы из них произведут в марте-апреле будущего года.

При участии эстонских военных уничтожено несколько десятков исламских террористов Работа эстонских и французских инструкторов спецназа в Мали приносит первые плоды: на прошлой неделе они участвовали в совместной операции с местными военнослужащими, в ходе которой было ликвидировано несколько десятков исламистов, пишет "Postimees". Как сообщили Силы обороны Франции в своем аккаунте в "Твиттере", для малийцев, несущих службу в оперативной группе "Такуба" под руководством французских и эстонских солдат, это была первая совместная полевая работа с инструкторами. "Значительные результаты были достигнуты благодаря эффективному боевому партнерству", - говорится в твите, украшенном триколорами Эстонии, Мали и Франции. По данным газеты "Le Monde", в операции приняли участие 100 малийских и не уточняющееся количество эстонских и французских солдат. По данным французского издания, они уничтожили около 30 боевиков EIGS, террористического отделения ИГИЛ, действующего преимущественно в Западной Сахаре. - Местные жители получили хорошее обучение и отлично справлялись со своими обязанностями, - сказал подполковник Маргус Кууль, глава командования специальных операций малийцев. - Это показывает важность целевого подразделения "Такуба" в обеспечении безопасности региона и успех нашей деятельности. Эстония очень хорошо и тесно сотрудничает с французскими и малийскими вооруженными силами в борьбе с терроризмом. Отвечая на вопрос, насколько сильный удар был нанесен по исламистам в результате операции, Кууль признал, что это трудно оценить - борьба с терроризмом продолжается. "Прежде всего этим необходимо заниматься на корневом уровне в Африке и на Ближнем Востоке, чтобы терроризм больше не достигал Европы". За последние шесть месяцев в Европе произошло несколько террористических атак со стороны исламистов. 16 октября чеченский экстремист отрубил голову учителю, который в пригороде Парижа показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. На прошлой неделе радикальный тунисец убил трех прихожан в Ницце. Эта неделя началась со стрельбы в Вене. Целевая группа "Такуба" является частью крупнейшей боевой миссии Франции "Бархан". Эстония по-прежнему является единственной страной "Бархана", помимо самой Франции, которая представлена пехотой. Эстония, которую пригласили в "Бархан" в 2018 году, начинала с пехотной группы Скаутского батальона на базе Гао. Целевое подразделение "Такуба" начало работу в этом году. В настоящее время здесь проходят службу первая ротация эстонского спецназа и военнослужащие страны, возглавляющей миссию. Португалия, Бельгия и Нидерланды внесли свой вклад штабными офицерами. Швеция и Чехия также планируют отправить в "Такубу" свои спецподразделения. Эстонские солдаты сыграли важную роль в отражении крупнейшей на сегодняшний день атаки против "Бархана". 22 июля прошлого года боевики местного отделения "Аль-Каиды" пытались въехать на машине, полной взрывчатки, на базу миссии в Гао. В этот момент бойцы Скаутского батальона охраняли вход на базу. Из-за быстрой и уверенной реакции эстонцев боевикам "Аль-Каиды" не удалось спастись бегством, в результате атаки погибли только сами исламисты. Эвелин КАЛДОЯ"Postimees"

ФОТО: Министерство обороны Эстонии