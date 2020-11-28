ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк

Райк связана с Нарвой и тамошней политикой уже давно, но она никогда не была в одной лодке с городскими властями. Теперь ее звездный час стал возможным благодаря Центристской партии - вернее, вторичному использованию обломков ее нарвской ячейки. Вспыхнувшая политическая любовь оказалась настолько сильной, что с Райк, по утверждению руководства Центристской партии, беседовали о возможности занять пост министра образования. Что, разумеется, предполагало бы вступление в Центристскую партию.