ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк

Социал-демократ Катри Райк по натуре трудяга. Ей наверняка уже наскучило сидеть с соцдемами в оппозиции в Рийгикогу. И вот наконец открылась возможность воплотить мечту всей жизни - занять пост мэра Нарвы. Так что по крайней мере о замещении должности мэра новая коалиция договорилась.
Райк связана с Нарвой и тамошней политикой уже давно, но она никогда не была в одной лодке с городскими властями. Теперь ее звездный час стал возможным благодаря Центристской партии - вернее, вторичному использованию обломков ее нарвской ячейки. Вспыхнувшая политическая любовь оказалась настолько сильной, что с Райк, по утверждению руководства Центристской партии, беседовали о возможности занять пост министра образования. Что, разумеется, предполагало бы вступление в Центристскую партию.
Райк обещает со стороны новой власти открытое городское управление, качественное образование и хорошую городскую среду. Без сомнения, опыт и способности Райк позволяют ожидать от нее этого. Вопрос в том, удастся ли за год до выборов избежать манеры поведения прежней власти, раз получен контроль над т.н. административным ресурсом. Вот уже объявлено, что городскую газету, которую оппозиция прежде усиленно ругала, не ликвидируют, а видоизменят.