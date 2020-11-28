В Ида-Вирумаа поставлен коронарекорд: за сутки 114 инфицированных

Департамент здоровья сообщает, что за истекшие сутки коронавирус диагностирован еще у 114 жителей Ида-Вирумаа. 24 человека заразились на работе, 22 - от членов семьи, семь - от знакомых, пятеро - в школе. Обстоятельства остальных случаев заражения, которые зафиксированы за последние сутки, выясняются.

В Вирумаа под наблюдением Департамента здоровья находятся более 5400 человек, из которых 1017 инфицированы, из них 440 - жители Нарвы.

В настоящее время в Вирумаа 20 очагов коронавируса, большинство из них - в Ида-Вирумаа.

Показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч жителей в Ида-Вирумаа поднялась до нового рекордного уровня и составляет 704,6. В целом по Эстонии этот показатель - 322,6.

С начала пандемии коронавирус диагностирован у 2365 идавирусцев, что составляет почти два процента населения уезда.