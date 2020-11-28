В Ида-Вирумаа поставлен коронарекорд: за сутки 114 инфицированных

Распространение коронавируса в Ида-Вирумаа становится все более обширным: за минувшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заражения, показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей превысил 700.
Департамент здоровья сообщает, что за истекшие сутки коронавирус диагностирован еще у 114 жителей Ида-Вирумаа. 24 человека заразились на работе, 22 - от членов семьи, семь - от знакомых, пятеро - в школе. Обстоятельства остальных случаев заражения, которые зафиксированы за последние сутки, выясняются.
В Вирумаа под наблюдением Департамента здоровья находятся более 5400 человек, из которых 1017 инфицированы, из них 440 - жители Нарвы.
В настоящее время в Вирумаа 20 очагов коронавируса, большинство из них - в Ида-Вирумаа.
Показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч жителей в Ида-Вирумаа поднялась до нового рекордного уровня и составляет 704,6. В целом по Эстонии этот показатель - 322,6.
С начала пандемии коронавирус диагностирован у 2365 идавирусцев, что составляет почти два процента населения уезда.
В Эстонии за сутки прибавилось 376 положительных тестов на коронавирус, что составляет 5,6 процента от общего количества проведенных тестов. Скончались пять человек, инфицированных коронавирусом: 63-летний мужчина, 75-летний мужчина, 81-летний мужчина, 92-летний мужчина и 81-летняя женщина. С начала пандемии в Эстонии умерли 109 человек, инфицированных коронавирусом.