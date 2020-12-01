Лишенные родительских прав мать и отец должны продолжать содержать ребенка

Многодетная семья, в которой родители полностью лишены родительских прав в отношении одного из детей, несмотря на это, должна предоставлять содержание этому ребенку.
В апреле этого года Вируский уездный суд полностью лишил двоих родителей многодетной семьи права опеки над их ребенком подросткового возраста, и опекуном назначили самоуправление. После этого ребенок через своего законного представителя, то есть волостное управление, обратился в суд с иском, потребовав взыскать с родителей алименты в размере 292 евро в месяц и задним числом еще более 1000 евро невыплаченных алиментов.