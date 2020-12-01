Вт, 1.12.2020
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Лишенные родительских прав мать и отец должны продолжать содержать ребенка

Вируский уездный суд констатировал, что по закону родители не освобождаются от обязанности содержать ребенка даже в том случае, если они лишены родительских прав.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Многодетная семья, в которой родители полностью лишены родительских прав в отношении одного из детей, несмотря на это, должна предоставлять содержание этому ребенку.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В апреле этого года Вируский уездный суд полностью лишил двоих родителей многодетной семьи права опеки над их ребенком подросткового возраста, и опекуном назначили самоуправление. После этого ребенок через своего законного представителя, то есть волостное управление, обратился в суд с иском, потребовав взыскать с родителей алименты в размере 292 евро в месяц и задним числом еще более 1000 евро невыплаченных алиментов. 

Лица, обязанные предоставлять содержание

* Содержание обязаны предоставлять совершеннолетние родственники первой и второй степени по восходящей линии и по нисходящей линии. Изменения в праве опеки не влияют на обязанность содержания.

* Родитель несовершеннолетнего ребенка выполняет обязанность по содержанию ребенка путем уплаты алиментов, прежде всего в случае, если он не проживает вместе с ребенком, либо если он не участвует в воспитании ребенка.

Закон о семье

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