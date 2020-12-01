Лишенные родительских прав мать и отец должны продолжать содержать ребенка

В апреле этого года Вируский уездный суд полностью лишил двоих родителей многодетной семьи права опеки над их ребенком подросткового возраста, и опекуном назначили самоуправление. После этого ребенок через своего законного представителя, то есть волостное управление, обратился в суд с иском, потребовав взыскать с родителей алименты в размере 292 евро в месяц и задним числом еще более 1000 евро невыплаченных алиментов.

Лица, обязанные предоставлять содержание

* Содержание обязаны предоставлять совершеннолетние родственники первой и второй степени по восходящей линии и по нисходящей линии. Изменения в праве опеки не влияют на обязанность содержания.

* Родитель несовершеннолетнего ребенка выполняет обязанность по содержанию ребенка путем уплаты алиментов, прежде всего в случае, если он не проживает вместе с ребенком, либо если он не участвует в воспитании ребенка.

Закон о семье