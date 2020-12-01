ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Закат парадного вида спорта Ида-Вирумаа

Еще пять-шесть лет назад футбол в Ида-Вирумаа являлся парадным видом спорта. В состоящей из десяти команд лиге мастеров три были из Ида-Вирумаа. Силламяэ и Нарва становились единственными, кто мог составить в борьбе за медали конкуренцию столичным командам. В первой лиге успешно выступали Кивиыли и Кохтла-Ярве. Молодежные команды завоевывали титулы в своих классах.
Нынче положение по сравнению с тогдашним печальное. Нарва единственная удержалась благодаря соломинке в лиге мастеров, Кохтла-Ярве как аутсайдер вылетел из первой лиги в третью, остальные команды еще играют в лигах пониже. Ничего выдающегося не добились также ида-вируские женские команды. Хорошо, что среди молодежи увлекающихся футболом много, но и среди молодежных команд ничего очень яркого в этом году не появилось.
С одной стороны, такое положение демонстрирует, что в остальной Эстонии футбол развивался в последние годы успешнее, чем в Ида-Вирумаа. Это касается как инфраструктуры - строительства стадионов и холлов, - так и тренерской работы и укрепления клубов. В то же время это отражает регионально-политическое положение в Эстонии, при котором все больше жизни, людей и денег концентрируется в Таллинне и Тарту.
Во всем мире футбол - это нечто гораздо более важное, чем просто один из видов спорта. Поэтому и в Ида-Вирумаа причастным сторонам надо подумать о том, что сделать для выхода из этого кризиса. Курьезным при этом является тот факт, что парламентской группой поддержки футбола руководит избранный от Ида-Вирумаа депутат Дмитрий Дмитриев.