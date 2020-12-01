ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Закат парадного вида спорта Ида-Вирумаа

Нынче положение по сравнению с тогдашним печальное. Нарва единственная удержалась благодаря соломинке в лиге мастеров, Кохтла-Ярве как аутсайдер вылетел из первой лиги в третью, остальные команды еще играют в лигах пониже. Ничего выдающегося не добились также ида-вируские женские команды. Хорошо, что среди молодежи увлекающихся футболом много, но и среди молодежных команд ничего очень яркого в этом году не появилось.

С одной стороны, такое положение демонстрирует, что в остальной Эстонии футбол развивался в последние годы успешнее, чем в Ида-Вирумаа. Это касается как инфраструктуры - строительства стадионов и холлов, - так и тренерской работы и укрепления клубов. В то же время это отражает регионально-политическое положение в Эстонии, при котором все больше жизни, людей и денег концентрируется в Таллинне и Тарту.