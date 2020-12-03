МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 03.12-10.12

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 3 по 10 декабря.
КУЛЬТУРА
Четверг, 3 декабря
- В Тудулиннаском общественном доме в 17.00 - концерт времени адвента: Ингрид Синилахт и Мари-Лийс Алликиви.
- В Йыхвиском концертном доме в 18.00 в рамках Вирумааского музыкального фестиваля - заключительный концерт конкурса "Молодой музыкант Вирумаа - 2020". Выступают победители конкурса и Таллиннский ансамбль трубачей. Бесплатно.
Пятница, 4 декабря
- На мызе Иллука в 18.00 в рамках Вирумааского музыкального фестиваля - концерт: Андреас Ленд (виолончель), Атлан Карп (баритон), Эве Неуманн (саксофон), Яак Лутсоя (аккордеон). Бесплатно.
- В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - концерт "Маленькая песня для большой сцены". Прозвучат самые яркие песни из участвующих в конкурсе "Маленькая песня для большой сцены", авторами которых являются молодые люди из Ида-Вирумаа. На сцене выступят талантливые учащиеся и работники ида-вирумааских школ. Аккомпанирует молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии. Авторами оркестровых аранжировок являются композиторы Тынис Кырвитс и Сийм Аймла. Билет - 5,90-7,90 евро.
Суббота, 5 декабря
- В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Подарки от березки", спектакль для детей театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.
Воскресенье, 6 декабря
- В Пюссиском Доме культуры в 16.00 - концерт, посвященный второму дню адвента: Люганузеский смешанный хор (дирижер Кейо Соомельт) и исполнитель-гость.
- В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 в рамках Вирумааского музыкального фестиваля - оперный гала-концерт: Ольга Зайцева (сопрано), Иво Пости (контратенор), Павло Балакин (бас), за роялем - Пийа Паэмурру. Бесплатно.
Вторник, 8 декабря
- В Мяэтагузеском народном доме в 11.00 - "Пропавший король", спектакль Эстонского детского театра. Спектакль подходит для детей от трех лет до младшего школьного возраста. Билет - 3 евро.
- В кафе "No2" нарвского театрального центра "Vaba Lava" в 19.00 - "Я был здесь", спектакль театра танца "Fine5". Бесплатно.
Четверг, 10 декабря
- В Ийзакуском народном доме в 10.00 - "Королевский кот", спектакль детского театра "Trumm". Билет - 3 евро.
- На мызе Мяэтагузе в 18.00 - рождественский концерт Рольфа Роозалу. За роялем - Райн Ряммал. Билеты в предварительной продаже в Мяэтагузеском народном доме - 8 евро, в день концерта за час до начала на месте - 10 евро.
- В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - концерт: Алвар Тийслер (баритон), Кадри Тоомоя (рояль). В программе: Бах, Моцарт, Чайковский, Верди и др. Билет - 12-15 евро.
СПОРТ
Четверг, 3 декабря
- В спорткомплексе "Калев" в Силламяэ в 20.15 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Vitamin Well" (Кадрина).
Суббота, 5 декабря
- В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - этап открытого чемпионата Йыхви по короне.
- В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into"; русские шашки.
- В Йыхвиском спортхолле в 16.00 - народная лига Эстонии по баскетболу: "Jõhvi kossutiim" - "Narva Energia".
- В спорткомплексе "Калев" в Силламяэ в 17.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NMP Silmet"/ФК "Sillamäe" - ФК "Cosmos" (Таллинн).
- В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "Ravens Futsal Ares Security".
Воскресенье, 6 декабря
- От Эстонского шахтного музея в Кохтла-Нымме в 10.00 стартует приключенческий поход по возрождающимся шахтным ландшафтам Айду и Хийесоо. Стоимость участия - 15 евро с человека. Требуется предварительная регистрация. Дополнительная информация: leho@matkaklubi.ee, тел. 5559 8837.
- В спорткомплексе "Калев" в Силламяэ в 15.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Kalev" (Силламяэ) - ФК "SMSraha U19" (Виймси).
- В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 16.00 - 21-я рождественская викторина на спортивную тематику клуба интересующихся спортом.
- В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United II" - "Radius" (Арукюла).
- В спортзале СШ "Энергия" (Нарва) в 17.00 - народная лига Эстонии по баскетболу: БК "Narva" - "Enteh" (Кохтла-Ярве).
РАЗНОЕ
Среда, 9 декабря
- В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению войлочных брошей. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
Страница издается при поддержке "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.