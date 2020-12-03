ОДИН ВОПРОС ⟩ Как вы требуете от людей соблюдать масочный режим?

- Ношение масок и соблюдение всех правил и предписаний для нас очень важно: понимаем, что от этого зависит здоровье наших партнеров, работников и посетителей и, возможно, это предотвратит введение еще более жестких ограничений. Клиентам без масок или других защищающих средств охрана торговых центров вежливо напоминает о необходимости носить маску. Для всех посетителей имеется возможность приобрести маску в инфопунктах центров. Соответствующая информация и напоминания расположены на всех входах, напоминание три раза в час транслируется по внутреннему радио. Мы также просим клиентов соблюдать правило 2+2 и тщательно проветриваем и дезинфицируем общие площади в торговых центрах.