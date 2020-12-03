ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Сватаются к избирателю с его же деньгами

Те, кто находятся в данный момент у власти и имеют возможность участвовать в этой предрождественской раздаче "денег на конфеты", с серьезным видом рассказывают о том, как занимаются региональной политикой; находящиеся же в оппозиции называют происходящее покупкой голосов за общественные деньги. Однако факт, что после смены ролей дела идут по-старому - нынешние критики "крышевых денег" превращаются в их сторонников, и наоборот.

С одной стороны, действительно можно ведь порадоваться тому, что в следующем году и в Ида-Вирумаа поступят дополнительные полмиллиона евро, которые просто ушли бы на что-нибудь другое в сумрачных закутках госбюджета. О том, насколько обоснован этот выбор, всегда можно поспорить. Если член правления Центристской партии Тынис Мёлдер сказал, что "крышевыми деньгами" поддержат прежде всего те сферы, которые пострадали от распространения коронавируса, то возникает вопрос, действительно ли больше всего нуждается в помощи строительство воскресной школы, получившее самую крупную поддержку в Ида-Вирумаа.

Конечно, нет ничего плохого в том, если какой-нибудь спортклуб получит дополнительно 10000-15000 евро или в каком-нибудь детсаду удастся отремонтировать или получше обставить какое-то из помещений. Вопрос в том, по какому принципу делается выбор. Любому ходатайству об общественных деньгах обычно предшествует подробное обоснование. В случае же "крышевых денег" значение имеет только собственная воля депутата.