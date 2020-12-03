Чт, 3.12.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напал с битой
30 ноября - 1 декабря 2020 г.

Машина полиции. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

1 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 17-летний юноша ударил битой 28-летнего мужчину. Полиция задержала юношу как подозреваемого. 

Из магазина украден рабочий инструмент

1 декабря было возбуждено уголовное дело по факту кражи 22 ноября инструментов из магазина на Нарвском шоссе в Йыхви. Ущерб составляет 372 евро. 

Кибермошенничества продолжаются

1 декабря Йыхвиское отделение полиции возбудило уголовное дело по факту того, что 61-летнему мужчине позвонил якобы банковский служащий и убедил предоставить данные своего интернет-банка, в результате чего мошенник против воли жертвы перевел на свой счет 6050 евро. 

30 ноября в Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что мужчине позвонил неизвестный и предложил свою помощь в решении финансовых проблем. У жертвы спросили коды Smart-ID, которые мужчина дал. Затем на имя потерпевшего была взята ссуда в размере 1310 евро. 

Нападение в Кохтла-Ярве

30 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве двое парней - 18 и 20 лет - ударили третьего, в результате чего тот получил телесные повреждения. Точные обстоятельства происшествия выясняются. 

Угонщик-неудачник повредил машину

30 ноября полиция возбудила уголовное дело по факту того, что в Нарве было разбито окно автомобиля "Smart", припаркованного рядом с домом на улице Креэнхольми, и предпринята попытка угона автомобиля. Ущерб составляет примерно 1400 евро. 

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