СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напал с битой
1 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 17-летний юноша ударил битой 28-летнего мужчину. Полиция задержала юношу как подозреваемого.
Из магазина украден рабочий инструмент
1 декабря было возбуждено уголовное дело по факту кражи 22 ноября инструментов из магазина на Нарвском шоссе в Йыхви. Ущерб составляет 372 евро.
Кибермошенничества продолжаются
1 декабря Йыхвиское отделение полиции возбудило уголовное дело по факту того, что 61-летнему мужчине позвонил якобы банковский служащий и убедил предоставить данные своего интернет-банка, в результате чего мошенник против воли жертвы перевел на свой счет 6050 евро.
30 ноября в Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что мужчине позвонил неизвестный и предложил свою помощь в решении финансовых проблем. У жертвы спросили коды Smart-ID, которые мужчина дал. Затем на имя потерпевшего была взята ссуда в размере 1310 евро.
Нападение в Кохтла-Ярве
30 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве двое парней - 18 и 20 лет - ударили третьего, в результате чего тот получил телесные повреждения. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
Угонщик-неудачник повредил машину
30 ноября полиция возбудила уголовное дело по факту того, что в Нарве было разбито окно автомобиля "Smart", припаркованного рядом с домом на улице Креэнхольми, и предпринята попытка угона автомобиля. Ущерб составляет примерно 1400 евро.