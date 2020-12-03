СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напал с битой

Из магазина украден рабочий инструмент

1 декабря было возбуждено уголовное дело по факту кражи 22 ноября инструментов из магазина на Нарвском шоссе в Йыхви. Ущерб составляет 372 евро.

Кибермошенничества продолжаются

1 декабря Йыхвиское отделение полиции возбудило уголовное дело по факту того, что 61-летнему мужчине позвонил якобы банковский служащий и убедил предоставить данные своего интернет-банка, в результате чего мошенник против воли жертвы перевел на свой счет 6050 евро.

30 ноября в Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что мужчине позвонил неизвестный и предложил свою помощь в решении финансовых проблем. У жертвы спросили коды Smart-ID, которые мужчина дал. Затем на имя потерпевшего была взята ссуда в размере 1310 евро.

Нападение в Кохтла-Ярве

30 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве двое парней - 18 и 20 лет - ударили третьего, в результате чего тот получил телесные повреждения. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

Угонщик-неудачник повредил машину