Юри Ратас обсудит в Ида-Вирумаа, как поддержать уезд в борьбе с коронавирусом

"Возможность узнать мнение идавирусцев о том, что еще правительство может сделать как в общегосударственном масштабе, так и в конкретном регионе, очень важна", – сказал Ратас.

Уровень распространения инфекции в Ида-Вирумаа сейчас составляет 808,88 случая, что в два раза выше, чем в Харьюмаа. В Силламяэ кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек перевалил за тысячу случаев.

По оценке местных самоуправлений и специалистов Департамента здоровья, основной проблемой являются деятельность по интересам, а также любительский спорт и соревнования, проводящиеся в помещениях, поскольку именно они часто становятся очагами заражения. Кроме того, беспокоиться заставляет то, что многие люди продолжают ходить на работу с легкими симптомами простудных заболеваний.

Комиссия Рийгикогу поддержала временное изменение порядка выплаты компенсаций за больничные дни

омиссия Рийгикогу по социальным делам на внеочередном заседании приняла решение внести поправки в Закон о гигиене и безопасности труда, согласно которым личная ответственность работников по компенсации за больничные дни будет сокращена с трех дней до одного, а работодатель будет оплачивать компенсацию за четыре дня вместо пяти.

Также поправки будут внесены в Закон о медицинском страховании, Закон о социальном налоге, Закон о гигиене и безопасности труда. Цель изменений - уменьшить личную ответственность работников и снизить риск того, что люди будут выходить на работу заболевшими, тем самым способствуя распространению COVID-19.

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер отметил, что помимо уменьшения личной ответственности работников, будет сокращена ответственность работодателей при выплате компенсации. Теперь работодатели будут выплачивать компенсацию в размере 70% от средней заработной платы работника со второго дня по пятый. "Также увеличится ответственность Больничной кассы - в дальнейшем касса будет выплачивать компенсацию по больничным дням с шестого больничного дня", - уточнил Мёльдер.

Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2021 года и будет действовать в отношении больничных листов, выданных до 30 апреля 2021 года. В результате поправок в Больничной кассе возникнут дополнительные расходы на сумму в 5 млн евро, из которых 2,5 млн будет покрыто из бюджета Больничной кассы и о 2,5 млн евро Больничная касса будет ходатайствовать из резерва правительства.