ОПРОС ⟩ Следует ли ужесточить карантинные ограничения?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Надежда БУРКОВА: - Трудно ответить, но, наверное, нужно, так как многие люди не соблюдают правил. Сама почти никуда не хожу - дом, работа, иногда магазин. Но абсолютного чувства безопасности нет. Возможно, пора штрафовать людей без масок. Ехала сегодня на рейсовом автобусе, водитель двух мужчин чуть ли не высадил - из-за того, что не хотят надевать маски. Не все понимают серьезность ситуации.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Инна ЯРОТА: - Не нужно. У нас и так достаточно много разных ограничений, чувство свободы уже почти потеряли. Люди сами должны думать, как надо себя вести, и оценивать свои риски.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Вячеслав ПАНЧЕНКО: - Скорее всего, надо, чтобы требования были строже: штрафовать тех, кто не носит маски в многолюдных местах. В магазинах ограничить количество людей в зале. Если говорить обо мне лично, то я нормально себя чувствую и сейчас. Но мы обычно только вдвоем ходим, недалеко - до магазина и обратно. Держим дистанцию.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Анастасия АГЕЕВА: - Почему бы и нет? Слишком много заболевших, если все закроют, не будет работы и зарплаты, а мне очень хочется работать. Возможно, стоит больше ограничить деятельность молодежи - они более контактные и безответственные, не осознают опасность ситуации. Мне кажется, самая большая проблема в транспорте - в других странах людей без масок штрафуют, а у нас в автобусах сидят, кашляют и едут дальше. В магазинах все нормально.