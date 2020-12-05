ОПРОС ⟩ Как создаете себе хорошее настроение во время коронавирусных ограничений?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Любовь СМИРНОВА: - Мне не надо прилагать каких-то усилий, чтобы поднять себе настроение. Все очень просто - плохого у меня не бывает. Потому что я позитивный человек, всегда просыпаюсь с радостью, даже если происходит что-либо не очень хорошее, стараюсь найти положительные моменты. Это и есть мой рецепт.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Инга ПАЛЬМ: - У меня лично нет проблем: делаю что хочу, хожу куда хочу и ем то, что хочется. Маска в кармане есть, если надо - надеваю. Ограничения на мою ежедневную жизнь никак не влияют. Настроение от меня только зависит - всегда хорошее.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Андрей КРИВОРУКОВ: - А зачем? По большому счету на мою жизнь коронавирусные ограничения никак не повлияли, я домашний человек - телевизор, компьютер со мной. И прежде никуда особо не ходил, так что не страдаю вообще. Ну, может, не очень приятные чувства испытываю в магазине - когда вокруг почти все люди в масках, никого не узнаешь. Но это ведь мелочи.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Эне-Эха УРБАЛА: - У меня ничего не изменилось, веду тихую жизнь пенсионера - сижу дома одна, смотрю телевизор, слушаю радио, читаю книги... Общаюсь с близкими по телефону. Стараюсь не унывать, да и поводов по большому счету нет. Хотя "корона" пугает, тем более в Ида-Вирумаа, если каждое утро новости слушать или читать. Прислушиваюсь к рекомендациям - ношу маску в многолюдных местах, мою руки. На настроение это не влияет, каждый человек должен о себе заботиться сам.