Сб, 5.12.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
3 мин для прочтения

Мошенник заманил к себе невесту из России и обобрал ее

Два с половиной года назад по нарвскому пограничному мосту приехала в Эстонию, чтобы создать семью, украинка, ставшая тут, однако, жертвой закоренелого мошенника.

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Вируский уездный суд осудил за мошенничество и кражу жителя Ида-Вирумаа, который после знакомства в интернете заманил в Эстонию жительницу России, однако затем обворовал ее. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Сергей (36) два с половиной года назад познакомился на сайте знакомств с проживающей в России гражданкой Украины Галиной (имя изменено. - Э.К.). Он представился женщине как бизнесмен, имеющий на территории Эстонии три предприятия. Кроме того, в ходе переписки Сергей дал понять Галине, что хотел бы создать с ней семью, и в июле 2018 года предложил ей приехать к нему в гости.

Переехала из России в Эстонию к мошеннику

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back