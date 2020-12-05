Мошенник заманил к себе невесту из России и обобрал ее

Сергей (36) два с половиной года назад познакомился на сайте знакомств с проживающей в России гражданкой Украины Галиной (имя изменено. - Э.К.). Он представился женщине как бизнесмен, имеющий на территории Эстонии три предприятия. Кроме того, в ходе переписки Сергей дал понять Галине, что хотел бы создать с ней семью, и в июле 2018 года предложил ей приехать к нему в гости.