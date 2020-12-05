СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напавший на бывшую супругу доставлен в полицию

Мужчина напал на лестничной площадке

3 декабря на лестничной площадке в доме на Ахтмеском шоссе в Кохтла-Ярве неизвестный напал на 34-летнего мужчину. Детали происшедшего выясняются в ходе уголовного делопроизводства.

Применил насилие по отношению к матери

3 декабря в квартире на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 35-летний мужчина напал на свою мать. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

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