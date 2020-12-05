СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напавший на бывшую супругу доставлен в полицию
3 декабря полиция получила вызов: в квартире на Нарвском шоссе в Йыхви 31-летний мужчина напал на свою бывшую супругу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Мужчина напал на лестничной площадке
3 декабря на лестничной площадке в доме на Ахтмеском шоссе в Кохтла-Ярве неизвестный напал на 34-летнего мужчину. Детали происшедшего выясняются в ходе уголовного делопроизводства.
Применил насилие по отношению к матери
3 декабря в квартире на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 35-летний мужчина напал на свою мать. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.