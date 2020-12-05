Сб, 5.12.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Напавший на бывшую супругу доставлен в полицию
3 декабря 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

3 декабря полиция получила вызов: в квартире на Нарвском шоссе в Йыхви 31-летний мужчина напал на свою бывшую супругу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Мужчина напал на лестничной площадке

3 декабря на лестничной площадке в доме на Ахтмеском шоссе в Кохтла-Ярве неизвестный напал на 34-летнего мужчину. Детали происшедшего выясняются в ходе уголовного делопроизводства.

Применил насилие по отношению к матери 

3 декабря в квартире на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 35-летний мужчина напал на свою мать. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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