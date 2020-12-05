Сб, 5.12.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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Отказавшийся от показаний пострадавший был наказан

Вируская тюрьма в Йыхви.

ФОТО: SANDERI LVEST/EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Пострадавший, который отказался в суде от дачи показаний, переквалифицирован в обвиняемого и отправлен в тюрьму.

Сидящий в Вируской тюрьме за воровство Максим выступал в качестве пострадавшего на суде, где ему были разъяснены его права и обязанности. Но уже скоро в ходе судебного расследования он сообщил, что отказывается от дачи показаний. "Вы понимаете, что отказ от дачи показаний на судебном заседании - это уголовно наказуемое деяние?" - спросил его судья. Мужчина ответил утвердительно и свой отказ от дачи показаний объяснил так: "Я просто не хочу". 

Суд за отказ от дачи показаний наказал мужчину продлением тюремного заключения на пять месяцев, и теперь ему осталось отбыть там два года и четыре месяца. 

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