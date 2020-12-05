Отказавшийся от показаний пострадавший был наказан

Сидящий в Вируской тюрьме за воровство Максим выступал в качестве пострадавшего на суде, где ему были разъяснены его права и обязанности. Но уже скоро в ходе судебного расследования он сообщил, что отказывается от дачи показаний. "Вы понимаете, что отказ от дачи показаний на судебном заседании - это уголовно наказуемое деяние?" - спросил его судья. Мужчина ответил утвердительно и свой отказ от дачи показаний объяснил так: "Я просто не хочу".