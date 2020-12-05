Сб, 5.12.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Юри Ратас

Юри Ратас.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Мы уже несколько лет из уст премьер-министра Юри Ратаса слышим, как важен для правительства Ида-Вирумаа, просто приоритет номер один, которым занимаются. Пока все эти "занятия" особой пользы не принесли, скорее наоборот - сланцевый сектор продолжает сокращать рабочие места, не говоря уж об обслуживающих фирмах. 

На этой неделе премьер-министр вдруг принял решение ознакомиться с коронавирусной ситуацией в Ида-Вирумаа, ведь показатели зараженных весьма серьезные. Побывал в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви. Ставил ли премьер-министр своей целью поддержать здешних людей, прочитать им наставления или предложить конкретную помощь - так и осталось неясным. Эти беседы можно было бы вести и виртуально, как это сделала президент Керсти Кальюлайд во время весенней эпидемии.

Если премьер-министр призывает людей воздержаться от тесных контактов, то мог бы и сам показать в этом пример. Тем более что ничего нового и содержательного Ратас не сказал.

Вчера в конце дня сидел он во время пресс-конференции в автобусе на центральной площади Йыхви, поскольку выяснилось, что двумя днями ранее у него был контакт с заразившимися ковидом. Но наверняка Ратас хотел лучшего и своим визитом утешить здешних людей: видите на Тоомпеа вас не забыли, и в трудную минуту даже глава правительства прибыл с вами поговорить!

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