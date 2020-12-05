ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Юри Ратас

Мы уже несколько лет из уст премьер-министра Юри Ратаса слышим, как важен для правительства Ида-Вирумаа, просто приоритет номер один, которым занимаются. Пока все эти "занятия" особой пользы не принесли, скорее наоборот - сланцевый сектор продолжает сокращать рабочие места, не говоря уж об обслуживающих фирмах.
На этой неделе премьер-министр вдруг принял решение ознакомиться с коронавирусной ситуацией в Ида-Вирумаа, ведь показатели зараженных весьма серьезные. Побывал в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви. Ставил ли премьер-министр своей целью поддержать здешних людей, прочитать им наставления или предложить конкретную помощь - так и осталось неясным. Эти беседы можно было бы вести и виртуально, как это сделала президент Керсти Кальюлайд во время весенней эпидемии.
Если премьер-министр призывает людей воздержаться от тесных контактов, то мог бы и сам показать в этом пример. Тем более что ничего нового и содержательного Ратас не сказал.
Вчера в конце дня сидел он во время пресс-конференции в автобусе на центральной площади Йыхви, поскольку выяснилось, что двумя днями ранее у него был контакт с заразившимися ковидом. Но наверняка Ратас хотел лучшего и своим визитом утешить здешних людей: видите на Тоомпеа вас не забыли, и в трудную минуту даже глава правительства прибыл с вами поговорить!