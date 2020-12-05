ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Юри Ратас

На этой неделе премьер-министр вдруг принял решение ознакомиться с коронавирусной ситуацией в Ида-Вирумаа, ведь показатели зараженных весьма серьезные. Побывал в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви. Ставил ли премьер-министр своей целью поддержать здешних людей, прочитать им наставления или предложить конкретную помощь - так и осталось неясным. Эти беседы можно было бы вести и виртуально, как это сделала президент Керсти Кальюлайд во время весенней эпидемии.

Если премьер-министр призывает людей воздержаться от тесных контактов, то мог бы и сам показать в этом пример. Тем более что ничего нового и содержательного Ратас не сказал.