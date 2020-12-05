ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В этом вопросе уступать нельзя!

Активные люди Ида-Вирумаа ломали головы, участвовали в собраниях, заполняли опросные листы, формировали свои точки зрения и идеи. И тут является правительство с собственным планом, имеющим довольно мало общего с тем, что сообща решили местные самоуправления. Мало того, правительство прилагает усилия, чтобы выпросить у Евросоюза право истратить часть этих 340 миллионов евро и на другие уезды. Это значит, что на осуществление планов Ида-Вирумаа денег останется меньше.

Такое поведение цинично по нескольким причинам. Оно показывает, что разговоры о том, что мнения на местах будут учтены, - это большой пузырь, и проведенная на местах работа и затраченные тут труды почти ничего не стоят в глазах правительства. Подобное "широкое привлечение" девальвирует данное понятие, ведь речь идет о показной процедуре, в которой по сути нет смысла, поскольку решения все равно принимаются непрозрачно и где-то в кулуарах.