СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ударил на улице бывшую жену

Мать нанесла травму сыну

5 декабря полиция начала уголовное производство по факту того, что в квартире дома по проспекту Выйду в Нарве 40-летняя женщина ударила своего сына, который получил телесное повреждение. Более точные обстоятельства выясняются.

В Нарве напали на мужчину

5 декабря в полицию сообщили, что у дома по улице Раквере в Нарве ударили 45-летнего мужчину, причинив ему телесное повреждение. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

Угрожали оружием

6 декабря в полицию сообщили, что у дома по улице Ю. Гагарина в Нарве 44-летнему мужчине угрожали оружием. В тот же день в полицию поступило сообщение, то на улице Фама в Нарве 19-летний парень угрожал ножом мужчине. Полиция задержала угрожавшего в качестве подозреваемого.

Задержали укравшего спиртное

6 декабря полиция начала уголовное производство по факту того, что в магазине по улице Фама в Нарве 39-летний мужчина прошел через кассы, не заплатив за спиртное. Охранник магазина задержал мужчину и передал полиции.

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