СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ударил на улице бывшую жену
5 декабря полиция начала уголовное производство по факту того, что у дома по Ахтмескому шоссе в Кохтла-Ярве 50-летний мужчина ударил свою бывшую супругу.
Мать нанесла травму сыну
5 декабря полиция начала уголовное производство по факту того, что в квартире дома по проспекту Выйду в Нарве 40-летняя женщина ударила своего сына, который получил телесное повреждение. Более точные обстоятельства выясняются.
В Нарве напали на мужчину
5 декабря в полицию сообщили, что у дома по улице Раквере в Нарве ударили 45-летнего мужчину, причинив ему телесное повреждение. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
Угрожали оружием
6 декабря в полицию сообщили, что у дома по улице Ю. Гагарина в Нарве 44-летнему мужчине угрожали оружием. В тот же день в полицию поступило сообщение, то на улице Фама в Нарве 19-летний парень угрожал ножом мужчине. Полиция задержала угрожавшего в качестве подозреваемого.
Задержали укравшего спиртное
6 декабря полиция начала уголовное производство по факту того, что в магазине по улице Фама в Нарве 39-летний мужчина прошел через кассы, не заплатив за спиртное. Охранник магазина задержал мужчину и передал полиции.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.