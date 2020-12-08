Ср, 9.12.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Ударил на улице бывшую жену
5-6 декабря 2020 г.

Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

5 декабря полиция начала уголовное производство по факту того, что у дома по Ахтмескому шоссе в Кохтла-Ярве 50-летний мужчина ударил свою бывшую супругу. 

Мать нанесла травму сыну 

5 декабря полиция начала уголовное производство по факту того, что в квартире дома по проспекту Выйду в Нарве 40-летняя женщина ударила своего сына, который получил телесное повреждение. Более точные обстоятельства выясняются. 

В Нарве напали на мужчину 

5 декабря в полицию сообщили, что у дома по улице Раквере в Нарве ударили 45-летнего мужчину, причинив ему телесное повреждение. Более точные обстоятельства случившегося выясняются. 

Угрожали оружием

6 декабря в полицию сообщили, что у дома по улице Ю. Гагарина в Нарве 44-летнему мужчине угрожали оружием. В тот же день в полицию поступило сообщение, то на улице Фама в Нарве 19-летний парень угрожал ножом мужчине. Полиция задержала угрожавшего в качестве подозреваемого.

Задержали укравшего спиртное

6 декабря полиция начала уголовное производство по факту того, что в магазине по улице Фама в Нарве 39-летний мужчина прошел через кассы, не заплатив за спиртное. Охранник магазина задержал мужчину и передал полиции.  

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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