ОДИН ВОПРОС ⟩ Как в автобусах обеспечивается обязательное ношение масок?

Хотя правительство сделало обязательным ношение масок в общественных закрытых помещениях, за пренебрежение этим требованием не предусмотрено каких-либо санкций.
Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта ХЕЙКИ ЛУТС:
- Контрольного механизма сейчас нет. Однако я сам езжу знакомиться с ситуацией. В понедельник утром наблюдал за людьми в общественном транспорте в Нарве. Должен сказать, что картина довольно хорошая: все же многие люди носят маски.
Несколько недель назад мы получили звуковые файлы на трех языках, в которых напоминают о необходимости носить маску и эта информация звучит из колонок в автобусах.
Но у меня имеется тот же вопрос: если устанавливают обязательство носить маски, то каким образом требовать этого, если нет санкций?