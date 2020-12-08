ОДИН ВОПРОС ⟩ Как в автобусах обеспечивается обязательное ношение масок?

Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта ХЕЙКИ ЛУТС:

- Контрольного механизма сейчас нет. Однако я сам езжу знакомиться с ситуацией. В понедельник утром наблюдал за людьми в общественном транспорте в Нарве. Должен сказать, что картина довольно хорошая: все же многие люди носят маски.

Несколько недель назад мы получили звуковые файлы на трех языках, в которых напоминают о необходимости носить маску и эта информация звучит из колонок в автобусах.