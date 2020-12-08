Ср, 9.12.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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ОДИН ВОПРОС ⟩ Как в автобусах обеспечивается обязательное ношение масок?

Хейки Лутс.

ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

Хотя правительство сделало обязательным ношение масок в общественных закрытых помещениях, за пренебрежение этим требованием не предусмотрено каких-либо санкций. 

Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта ХЕЙКИ ЛУТС: 

- Контрольного механизма сейчас нет. Однако я сам езжу знакомиться с ситуацией. В понедельник утром наблюдал за людьми в общественном транспорте в Нарве. Должен сказать, что картина довольно хорошая: все же многие люди носят маски.   

Несколько недель назад мы получили звуковые файлы на трех языках, в которых напоминают о необходимости носить маску и эта информация звучит из колонок в автобусах. 

Но у меня имеется тот же вопрос: если устанавливают обязательство носить маски, то каким образом требовать этого, если нет санкций? 

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