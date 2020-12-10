НАША ЕВРОПА ⟩ Наиболее успешно евроденьги использовали музей, центр здоровья и дом отдыха

В категории наиболее успешного использования евроденег в этом году жюри ида-вируского предпринимательского конкурса признало победителем Нарвский музей. Открытие восточного крыла крепости и новая постоянная экспозиция не были бы возможны без европоддержки, как и создание Йыхвиского центра здоровья и дома отдыха "Rosi", учредители которых вошли в число номинантов.
История пограничной крепости дарит радость открытия
Новая постоянная экспозиция Нарвского музея даже в коронакризисный период помогает поддерживать интерес посетителей.
После длившихся более двух лет работ по реконструкции свои двери открыло накануне Яанова дня восточное крыло крепостного здания конвента, куда прежде не попадал никто, кроме музейных работников.
На двух этажах здания конвента расположилась интереснейшая экспозиция, посвященная Нарвской крепости, ее истории и сменившая старую экспозицию 30-летней давности.
Больший билетный доход
- За лето у нас побывало около 35000 человек. Даже важнее числа посетителей для нас то, что мы заработали за летние месяцы больше, чем за тот же период прошлого года, - сказал директор музея Иво Пости.
По его словам, в последние годы как Ида-Вирумааский кластер туризма, так и президент республики привлекали к Ида-Вирумаа огромное внимание. "Сейчас мы пожинаем плоды этого".
Реконструкция восточного крыла и создание новой постоянной экспозиции тоже вызвали большое внимание со стороны СМИ. "Людям запомнилось, что в Нарвском музее рождается что-то грандиозное и классное. Все равно, какие бы новости от нас ни исходили, все они действовали как реклама".
Так что же может увидеть посетитель в новой постоянной экспозиции? Например, в казарме выставлены оружие и мундиры всех времен. В зале макетов можно посмотреть 3D-макеты, демонстрирующие развитие крепости. Самое сильное ароматическое впечатление ждет посетителей в колодезной башне. "Запах и сегодня является одной из частей экспозиции, и здесь он аутентичен", - пояснил Пости.
Ни одна современная постоянная экспозиция не обходится без интерактивных экранов, есть они и в Нарвской крепости. Уставший же от экранов взгляд может отдохнуть в помещении, где нет ничего, кроме чудесного вида на Александровскую церковь и Ивангород.
Работают над новым проектом
Реконструкция Нарвской крепости и создание новой экспозиции - это часть проекта, начатого в 2016 году и получившего от фонда регионального развития пособие в размере 3,54 миллиона евро (общая стоимость проекта превышала четыре миллиона).
- Без европоддержки мы не смогли бы осуществить такой крупный проект, во всяком случае, в таком виде. Помещение за помещением ты можешь покрасить стены, но не установишь электросистемы и системы отопления, - привел сравнение Пости.
Сейчас Нарвский музей уже работает над новым проектом, касающимся эстонско-российского трансграничного сотрудничества. Примерно за три миллиона евро музей реконструирует к осени 2022 году Западный двор крепости, построит инфраструктуру для проведения больших мероприятий и приведет в порядок наружные стены Западного двора. Кроме того, построит прямое соединение между Западным двором и Липовой ямкой.
Кроме коммуникаций в Западном дворе построят новые дороги, а также позаботятся о том, чтобы у людей появилось больше возможностей для проведения досуга в "безбилетной" зоне. По словам Пости, речь идет о проекте, при котором большую часть денег "закопают в землю", то есть в подземные коммуникации, которые никто не видит.
Флагман йыхвиского здравоохранения
Год назад в Йыхви был построен современный и светлый центр здоровья, условия в котором хвалят как доктора, так и пациенты.
Под центр здоровья первичного уровня перестроили бывшую пристройку к детской больнице. Работы по реконструкции продолжались год, семейные врачи и медсестры начали прием пациентов в новых помещениях с января этого года.
Новый центр здоровья обошелся примерно в два миллиона евро, основная часть денег поступила из Европейского фонда регионального развития. Вклад ТОО "Corrigo" составил более 600000 евро, софинансирование со стороны Йыхвиской волости - 165000 евро.
- Отклики пациентов очень хорошие: им нравится обилие света и игра красок. А работники оценили просторные помещения, - рада член правления "Corrigo" Тийу Сепп.
Как пациентам, так и работникам удобно, что многие услуги оказывают под одной крышей.
- Чтобы попасть в лабораторию, на рентген или на физиотерапию, не нужно выходить на улицу - все это находится в одном здании. У нас есть теперь также услуга акушера и консультация для молодых мам. В распоряжении пациентов есть теперь и лифт. Важно, что центр здоровья отвечает всем требованиям, - сказала Сепп.
По ее словам, новый центр содействует также сотрудничеству между работниками. Открытие центра здоровья пришлось на время, когда нагрузка на здравоохранение выросла и коронапандемия изменила привычную организацию работы.
- Работы у врачей и медсестер стало больше, а непосредственных контактов - меньше. Очень часто приходится общаться с пациентами по скайпу, телефону или по переписке. Пациенты тоже привыкают к тому, что не нужно по каждому поводу приходить на место, - отметила Сепп.
В центре здоровья есть места для девяти семейных врачей, и восемь мест заполнены. "Девятый список должен добавиться к концу января".
Дом отдыха "Rosi" приспосабливается к новым условиям
Посетители Кивиылиского приключенческого центра, а также другие приехавшие открыть для себя Ида-Вирумаа туристы могут отдохнуть в доме отдыха "Rosi".
- Для того чтобы продолжилось успешное развитие туризма в Ида-Вирумаа, уезду нужны новые возможности размещения. ТОО "Eviss" приняло этот вызов и создало при поддержке пособия "Leader" дом отдыха. Коронакризис когда-то закончится, а потребность в качественной гостиничной услуге после этого только возрастет, - посчитало жюри предпринимательского конкурса.
Дом отдыха может принять на ночлег до десяти клиентов.
- Когда мы открылись зимой 2019 года, то были в регионе единственными в своем роде: небольшая компания могла арендовать весь дом. Так как зима была хорошая, то гора нам тоже поставляла клиентов, нам поначалу даже не пришлось заниматься маркетингом, - вспоминает хозяин дома отдыха Вейко Рози.
Опыт предыдущей зимы оказался прямо противоположным. "В декабре все январские и февральские выходные были забронированы, но чего не было, так это снега. Поэтому люди стали потихоньку отменять брони. Кого-то мы смогли направить в шахтный музей, на другие аттракционы, однако те, кто хотел только покататься на лыжах, так и не приехали", - сказал Рози.
Владелец дома отдыха сделал вывод, что надеяться только на горнолыжные склоны нельзя и надо стараться находить также других клиентов. Маркетинговая работа дала результат, однако новая вспышка коронавируса может свести к нулю и его.
- В семейном кругу мероприятия еще устраивают, но зимние дни фирм отменены. Но мы не опустим руки, - пообещал Рози. - Когда кто-то аннулировал заказ, нам это несколько портило настроение, но теперь для нас это новая нормальность. Мы понимаем людей.
На создание дома отдыха Рози получил от Вирумааского совета сотрудничества пособие в размере 60000 евро; собственное участие составило примерно столько же. "Без пособия "Leader" мы, очевидно, за это не взялись бы. В то же время мы вложили в это свою душу и сделали такой дом отдыха, в который нам самим хотелось бы приехать".
Газета Йыхвиского инфоцентра "Europe Direct" издается при поддержке Эстонский торгово-промышленной палаты.