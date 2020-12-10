НАША ЕВРОПА ⟩ Наиболее успешно евроденьги использовали музей, центр здоровья и дом отдыха

В январе нынешнего года Тийу Сепп принимала поздравления по случаю открытия нового центра здоровья. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Флагман йыхвиского здравоохранения

Год назад в Йыхви был построен современный и светлый центр здоровья, условия в котором хвалят как доктора, так и пациенты.

Под центр здоровья первичного уровня перестроили бывшую пристройку к детской больнице. Работы по реконструкции продолжались год, семейные врачи и медсестры начали прием пациентов в новых помещениях с января этого года.

Новый центр здоровья обошелся примерно в два миллиона евро, основная часть денег поступила из Европейского фонда регионального развития. Вклад ТОО "Corrigo" составил более 600000 евро, софинансирование со стороны Йыхвиской волости - 165000 евро.

- Отклики пациентов очень хорошие: им нравится обилие света и игра красок. А работники оценили просторные помещения, - рада член правления "Corrigo" Тийу Сепп.

Как пациентам, так и работникам удобно, что многие услуги оказывают под одной крышей.

- Чтобы попасть в лабораторию, на рентген или на физиотерапию, не нужно выходить на улицу - все это находится в одном здании. У нас есть теперь также услуга акушера и консультация для молодых мам. В распоряжении пациентов есть теперь и лифт. Важно, что центр здоровья отвечает всем требованиям, - сказала Сепп.

По ее словам, новый центр содействует также сотрудничеству между работниками. Открытие центра здоровья пришлось на время, когда нагрузка на здравоохранение выросла и коронапандемия изменила привычную организацию работы.

- Работы у врачей и медсестер стало больше, а непосредственных контактов - меньше. Очень часто приходится общаться с пациентами по скайпу, телефону или по переписке. Пациенты тоже привыкают к тому, что не нужно по каждому поводу приходить на место, - отметила Сепп.

В центре здоровья есть места для девяти семейных врачей, и восемь мест заполнены. "Девятый список должен добавиться к концу января".

Дом отдыха "Rosi" встречает третью зиму. ФОТО: Частный архив

Дом отдыха "Rosi" приспосабливается к новым условиям

Посетители Кивиылиского приключенческого центра, а также другие приехавшие открыть для себя Ида-Вирумаа туристы могут отдохнуть в доме отдыха "Rosi".

- Для того чтобы продолжилось успешное развитие туризма в Ида-Вирумаа, уезду нужны новые возможности размещения. ТОО "Eviss" приняло этот вызов и создало при поддержке пособия "Leader" дом отдыха. Коронакризис когда-то закончится, а потребность в качественной гостиничной услуге после этого только возрастет, - посчитало жюри предпринимательского конкурса.

Дом отдыха может принять на ночлег до десяти клиентов.

- Когда мы открылись зимой 2019 года, то были в регионе единственными в своем роде: небольшая компания могла арендовать весь дом. Так как зима была хорошая, то гора нам тоже поставляла клиентов, нам поначалу даже не пришлось заниматься маркетингом, - вспоминает хозяин дома отдыха Вейко Рози.

Опыт предыдущей зимы оказался прямо противоположным. "В декабре все январские и февральские выходные были забронированы, но чего не было, так это снега. Поэтому люди стали потихоньку отменять брони. Кого-то мы смогли направить в шахтный музей, на другие аттракционы, однако те, кто хотел только покататься на лыжах, так и не приехали", - сказал Рози.

Владелец дома отдыха сделал вывод, что надеяться только на горнолыжные склоны нельзя и надо стараться находить также других клиентов. Маркетинговая работа дала результат, однако новая вспышка коронавируса может свести к нулю и его.

- В семейном кругу мероприятия еще устраивают, но зимние дни фирм отменены. Но мы не опустим руки, - пообещал Рози. - Когда кто-то аннулировал заказ, нам это несколько портило настроение, но теперь для нас это новая нормальность. Мы понимаем людей.

На создание дома отдыха Рози получил от Вирумааского совета сотрудничества пособие в размере 60000 евро; собственное участие составило примерно столько же. "Без пособия "Leader" мы, очевидно, за это не взялись бы. В то же время мы вложили в это свою душу и сделали такой дом отдыха, в который нам самим хотелось бы приехать".

Газета Йыхвиского инфоцентра "Europe Direct" издается при поддержке Эстонский торгово-промышленной палаты.

ФОТО: Europe Direct