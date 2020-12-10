СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ "Инвестировала" 16600 евро в мошенничество

49-летней женщине предложили возможность торговать на финансовых рынках при посредничестве маклера и заработать таким образом большую прибыль. Для этого женщина предоставила удаленный доступ к своему компьютеру через программу "AnyDesk" и сделала со своего банковского счета перечисления в общем более чем на 16600 евро. Когда женщина захотела взять часть своей якобы заработанной прибыли, сделать это ей не удалось, а когда предполагаемая прибыль в какой-то момент испарилась, женщина поняла, что речь идет о мошенничестве, и обратилась в полицию.

Следователь Нарвского отделения полиции по особым делам Жанна Тихомирова напомнила, что перед принятием решения об инвестировании следует убедиться в том, что данная торговая платформа достойна доверия и ее деятельность законна. "Не передавайте чужим людям данные своей ИД-карты, ПИН-коды, информацию о прочих удостоверяющих личность документах и фото кредитных карточек. Исключайте загрузку программы "TeamViewer" или "AnyDesk" в свой компьютер по просьбе незнакомых людей. Если увидите на своем счету подозрительные перечисления, то немедленно сообщите об этом банку и полиции", - советует Тихомирова.

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