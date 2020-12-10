ОДИН ВОПРОС ⟩ Каких методов борьбы с коронавирусом придерживается региональная кризисная комиссия?

Показатель заразившихся COVID-19 в Ида-Вирумаа - самый высокий в Эстонии, и правительство рассматривает вопрос введения здесь дополнительных ограничений.
Руководитель региональной кризисной комиссии Айлар ХОЛЬЦМАНН:
- Комиссия через государственную канцелярию вносит свои предложения правительству. Среди последних наших предложений были, например, ограничение времени работы увеселительных учреждений до 22.00, приостановка деятельности кружков по интересам и спортивного туризма. Под спортивным туризмом мы имеем в виду разного рода турниры, преимущественно молодежные, когда в одном уголке Эстонии собираются команды. А в командах - представители четырех-пяти разных школ, и так вот проходит распространение вируса.
Второе наше предложение - открыть для работодателей телефон инфекционной информации, позвонив на который можно получить совет, как лучше организовать работу, чтобы вирус не распространялся на рабочем месте.
Но самый эффективный метод - это, конечно, коммуникация и разъяснительные беседы.