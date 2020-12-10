Чт, 10.12.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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ОДИН ВОПРОС ⟩ Каких методов борьбы с коронавирусом придерживается региональная кризисная комиссия?

Айлар Хольцманн.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Показатель заразившихся COVID-19 в Ида-Вирумаа - самый высокий в Эстонии, и правительство рассматривает вопрос введения здесь дополнительных ограничений.

Руководитель региональной кризисной комиссии Айлар ХОЛЬЦМАНН: 

- Комиссия через государственную канцелярию вносит свои предложения правительству. Среди последних наших предложений были, например, ограничение времени работы увеселительных учреждений до 22.00, приостановка деятельности кружков по интересам и спортивного туризма. Под спортивным туризмом мы имеем в виду разного рода турниры, преимущественно молодежные, когда в одном уголке Эстонии собираются команды. А в командах - представители четырех-пяти разных школ, и так вот проходит распространение вируса.

Второе наше предложение - открыть для работодателей телефон инфекционной информации, позвонив на который можно получить совет, как лучше организовать работу, чтобы вирус не распространялся на рабочем месте.

Но самый эффективный метод - это, конечно, коммуникация и разъяснительные беседы.

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