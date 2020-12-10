ОДИН ВОПРОС ⟩ Каких методов борьбы с коронавирусом придерживается региональная кризисная комиссия?

- Комиссия через государственную канцелярию вносит свои предложения правительству. Среди последних наших предложений были, например, ограничение времени работы увеселительных учреждений до 22.00, приостановка деятельности кружков по интересам и спортивного туризма. Под спортивным туризмом мы имеем в виду разного рода турниры, преимущественно молодежные, когда в одном уголке Эстонии собираются команды. А в командах - представители четырех-пяти разных школ, и так вот проходит распространение вируса.