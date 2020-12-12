ОПРОС ⟩ Считаете ли новые ограничения по сдерживанию коронавируса достаточно жесткими?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Александр ЛУПАНОВ: - Считаю, что они достаточно жесткие - и так все уже закрыли. Возможно, надо еще ужесточить - штрафовать тех, кто без масок ходит. То, что всех детей на дистанционку перевели, - неправильно. У нас трое внуков, сейчас каждому свой ноутбук нужен. Лучше бы на каникулы отправили раньше. Я даже не о своих - как справится первоклассник, находясь дома один?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Урмас ЭДОВАЛЬД: - Люди всегда болели и болеют - вирусы, грипп. Считаю, что человек сам должен проявлять осторожность, настолько, насколько он боится. От жестких ограничительных кампаний толку немного. У меня "Валге хобу" полгода закрыто, но ведь люди все равно собираются в других местах...

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Валентина БАЛЫЧЕВА: - Последние ограничения достаточно серьезные, и это правильно. Не могу сказать, что сама боюсь этого вируса, но специалисты лучше знают. Раз что-то ограничивают и рекомендуют - надо правила соблюдать.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Ильмар ТАЛУСТЕ: - Есть часть людей, на которых только жесткие приказы сработают. Себя не оберегают, о других не думают. Но, с другой стороны, ограничения тоже очень общие, не конкретные и не всегда соответствуют реальной ситуации. Думаю, что не хватает гибкости - надо больше решений доверять местным властям, они лучше знают обстановку.