Сб, 12.12.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мошенники продолжают обманывать легковерных людей
9-10 декабря 2020 г.

Машина полиции. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

9 декабря Йыхвиское отделение полиции начало уголовное производство в связи с тем, что 2 декабря представившиеся работниками "Swedbank" люди выманили у 50-летнего мужчины 310 евро. 

В тот же день в Нарвское отделение полиции сообщили, что в течение октября-ноября у 66-летней женщины под предлогом инвестирования выманили около 21000 евро. 

Полиция напоминает, что перед принятием решения об инвестировании следует убедиться в том, что данная торговая платформа достойна доверия и ее деятельность законна. Не передавайте чужим людям данные своей ИД-карты, ПИН-коды, информацию о прочих удостоверяющих личность документах и фото кредитных карточек. Исключайте загрузку программы "TeamViewer" или "AnyDesk" в свой компьютер по просьбе незнакомых людей. Если увидите на своем счету подозрительные перечисления, то немедленно сообщите об этом банку и полиции. 

Сын ударил мать

9 декабря полиция получила вызов в квартиру на улице Ю. Гагарина в Силламяэ, где 21-летний сын ударил свою мать. Полиция задержала молодого человека в качестве подозреваемого.  

Женщина с ножом напала на мужчину

10 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Раквере в Нарве 47-летняя женщина с ножом напала на знакомого. Полиция задержала женщину как подозреваемую.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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