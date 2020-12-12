СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мошенники продолжают обманывать легковерных людей

В тот же день в Нарвское отделение полиции сообщили, что в течение октября-ноября у 66-летней женщины под предлогом инвестирования выманили около 21000 евро.

Полиция напоминает, что перед принятием решения об инвестировании следует убедиться в том, что данная торговая платформа достойна доверия и ее деятельность законна. Не передавайте чужим людям данные своей ИД-карты, ПИН-коды, информацию о прочих удостоверяющих личность документах и фото кредитных карточек. Исключайте загрузку программы "TeamViewer" или "AnyDesk" в свой компьютер по просьбе незнакомых людей. Если увидите на своем счету подозрительные перечисления, то немедленно сообщите об этом банку и полиции.

Сын ударил мать

9 декабря полиция получила вызов в квартиру на улице Ю. Гагарина в Силламяэ, где 21-летний сын ударил свою мать. Полиция задержала молодого человека в качестве подозреваемого.

Женщина с ножом напала на мужчину

10 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Раквере в Нарве 47-летняя женщина с ножом напала на знакомого. Полиция задержала женщину как подозреваемую.

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