ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Темное Рождество

Но тут же возникли вопросы. А есть у нас примеры того, что в смысле заражения наиболее опасны отели и спа? Как известно, нет. А в местах общепита были вспышки коронавируса? И об этом ничего не слышно. А соблюдение правил дистанции на свежем воздухе во время занятий спортом - это опасно? Специалисты и политики, отвечая на эти вопросы, начинают выкручиваться. Все запрещено. Мы не слышали и о распространении заразы в театрах и концертных залах. На сегодня они все в Ида-Вирумаа закрыты.

И теперь, став умнее с опозданием, мы можем сказать, что сильный удар нанесли деятельность по интересам и спортивные занятия в закрытых помещениях. И вновь мы можем сказать, что и здесь власти проявили нерасторопность, не запретив в нужное время именно эту деятельность. О том, сколько вируса занесено к нам из России, мы можем только догадываться.

На этом фоне много критики и насмешек вызвало решение правительства держать двери церквей открытыми и разрешить там собрания людей. Это также и в Ида-Вирумаа, где, как известно, именно в религиозных организациях возникло по крайней мере три больших очага заражения.