ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Харди Мурула

Должность у Харди Мурула, название которой не сразу-то и дойдет до сознания, - координатор платформы справедливого перехода Союза самоуправлений Ида-Вирумаа. Но название названием, а именно Мурула уже больше года трудится не покладая рук во имя того, чтобы у Ида-Вирумаа было светлое будущее и уезд разумно и результативно распорядился миллионами из фонда справедливого перехода ЕС.
Случались и срывы, когда соседним уездам удавалось разговорами в политических кулуарах оттяпать кусочек от денег, предназначенных для Ида-Вирумаа, а правительство не в полной мере учитывало предложения с мест. Мурула в этой ситуации сформировался как один из выдающихся борцов за интересы Ида-Вирумаа.
В этот четверг он почти час провел на трибуне Тоомпеа, где представил точку зрения Ида-Вирумаа и ответил позже на многочисленные вопросы депутатов Рийгикогу.
Мурула очень точно обозначил суть этого процесса: следует принимать мудрые решения, чтобы справедливый переход не обернулся для Ида-Вирумаа провалом.