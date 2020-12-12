ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Харди Мурула

Должность у Харди Мурула, название которой не сразу-то и дойдет до сознания, - координатор платформы справедливого перехода Союза самоуправлений Ида-Вирумаа. Но название названием, а именно Мурула уже больше года трудится не покладая рук во имя того, чтобы у Ида-Вирумаа было светлое будущее и уезд разумно и результативно распорядился миллионами из фонда справедливого перехода ЕС.