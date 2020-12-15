ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему бы не провести дистанционные выборы городских руководителей Нарвы?

Выборы нового председателя Нарвского горсобрания и мэра Нарвы отложены на предпоследний день года из-за тяжелой вирусной обстановки и самоизоляции некоторых депутатов.
Завканцелярией Нарвского горсобрания ЮЛИЯ ЛАШИНА:
- Напомню, что весной этого года в условиях чрезвычайного положения дважды проводились дистанционные электронные заседания горсобрания, но технически пока невозможно проведение персональных выборов путем тайного голосования дистанционно.
Для уменьшения влияния пандемии коронавируса на работоспособность городского собрания работа в комиссиях организована частично по скайпу.