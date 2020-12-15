Вт, 15.12.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему бы не провести дистанционные выборы городских руководителей Нарвы?

Юлия Лашина.

ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

Выборы нового председателя Нарвского горсобрания и мэра Нарвы отложены на предпоследний день года из-за тяжелой вирусной обстановки и самоизоляции некоторых депутатов.

Завканцелярией Нарвского горсобрания ЮЛИЯ ЛАШИНА:

- Напомню, что весной этого года в условиях чрезвычайного положения дважды проводились дистанционные электронные заседания горсобрания, но технически пока невозможно проведение персональных выборов путем тайного голосования дистанционно.

Для уменьшения влияния пандемии коронавируса на работоспособность городского собрания работа в комиссиях организована частично по скайпу.

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