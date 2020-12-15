ИНТЕРВЬЮ ⟩ Тармо Баклер: Ограничения нужны, чтобы больницы и дальше справлялись с работой

- В этом точно такая же ситуация и сейчас. Эти врачи нужны, чтобы снизить переработку и нагрузку пожилых врачей. Просто сейчас нагрузка еще больше. Особенно в среде анестезиологов и врачей интенсивного лечения, а также пульмонологов, врачей инфекционных отделений, неотложной медицинской помощи.

Для нас период коронавируса означает, что у нас в отделении неотложной медицинской помощи есть свое отделение для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний и заболеваний дыхательных путей. Это же означает, что как у медсестер, так и у врачей дополнительный участок работы в другом корпусе.

Сейчас у нас нет такой ситуации, когда пациент остался бы без лечения по причине отсутствия врача или медсестры.

Новый корпус активного лечения будет готов в следующем году. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Наряду с лечением больных коронавирусом продолжается активное строительство

Этой осенью люди, находившиеся на лечении в Ида-Вируской центральной больнице, из окон своих палат могли видеть, что на территории больницы ведется активное строительство, при этом лечение в больнице зараженных коронавирусом и других пациентов идет своим чередом. Рядом с корпусом активного лечения, построенного семь с половиной лет назад, возник еще один подобный корпус, а также новое здание Ахтмеского центра здоровья.

В Ярвеской части города по соседству с клиникой восстановительного лечения и медсестринской помощи закончилась реновация дома здоровья.

- Сейчас все идет по графику, - утверждает Тармо Баклер.

Если первая часть Ярвеского дома здоровья вошла в строй уже весной, то в предстоящие выходные там разместится и центр семейных врачей.

В Ахтме оба здания будут готовы в следующем году. Три этажа нового здания корпуса активного лечения займут палаты отделения клиники внутренних заболеваний, которые сейчас находятся в самой старой части больницы. На одном этаже расположится лаборатория, один этаж дополнительно отойдет инфекционному отделению. Получит новые помещения отделение патологии, которое сейчас находится в здании, имеющем, по словам Баклера, "весьма усталый вид", и которое пойдет на снос.

К больничному комплексу в Ахтме в планах 2022-2024 годов построить также новый корпус стационарного психиатрического лечения на 60 койко-мест. Это означает, что психиатрическое лечение из нынешнего места в Старом Ахтме переберется в новое здание.