ИНТЕРВЬЮ ⟩ Тармо Баклер: Ограничения нужны, чтобы больницы и дальше справлялись с работой

По словам главы Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклера, поступление нуждающихся в лечении COVID-больных на прошлой неделе в Ида-Вирумаа притормозилось и на данный момент хватает коек, приспособленных для их лечения. "Центральная больница Ида-Вирумаа и Нарвская больница могут это предложить без возникновения кризиса", - заверил он, добавив, что для снижения риска кризиса новые более строгие ограничения необходимы, как и то, что люди должны их соблюдать.
- Было ли за последнюю неделю так, что нуждающихся в больничном лечении от коронавируса прибыло меньше, чем тех, кто больницу покинул?
- К настоящему моменту (вечер минувшего четверга) ситуация в больницах стабилизировалась. Сейчас действительно свободных коек чуть больше, чем неделю назад. Такое вот напряженное равновесие. Сейчас больницы в Ида-Вирумаа управляются с ситуацией, но число нуждающихся в стационарном лечении в любой день может вырасти, и тогда придется для приема зараженных коронавирусом обустраивать дополнительные койко-места.
У сотрудников больницы нескольких специальностей по-прежнему работы больше, чем в обычное время. Но общая организация труда в течение последней недели была относительно стабильной. Все это равновесие держится на повышенной нагрузке части медицинских работников. У них сейчас работы, бесспорно, больше, чем в обычное время.
- Что собой представляет сверхурочная работа врачей и медсестер сейчас? Работают вместо 40 часов в неделю 60-70?
- Относительно каждого из врачей я конкретных цифр назвать не смогу, но о росте нагрузки свидетельствует, например, такой факт, что если еще и до эпидемии коронавируса у врачей детского отделения нагрузка была больше привычной, то теперь, когда некоторые работники этого отделения перешли в отделение борьбы с коронавирусом, им на замену не поступило ни одного врача.
Если раньше круглосуточно в больнице было два анестезиолога, то сейчас их три. Для покрытия переработки в больницах новых анестезиологов не появилось. Всю эту дополнительную работу делают те же самые люди, что и раньше.
- Северо-Эстонская региональная больница на прошлой неделе распространила сообщение, что центральная больница Ида-Вирумаа нуждается в добровольных помощниках. Много ли помощников к вам поступило?
- Слово "добровольный" можно толковать крайне по-разному. Часто под этим понимается, что человек что-то делает вне своей основной деятельности и бесплатно. Я не знаю примеров, чтобы в больницах как-то массово это практиковалось. Добровольцев, которые бесплатно принимают участие в лечебной деятельности, у нас нет. Все медицинские работники, занятые сейчас у нас, имеют на это право.
В нашем случае к добровольной деятельности следует отнести те случаи, когда врач наряду с основной работой соглашается работать дополнительно в другом лечебном заведении на обычных условиях зарплаты. К нам в последние недели прибыло несколько студентов. Уточняем возможность работы для резидента или кого-то из врачей. Да, по-прежнему приветствуется участие каждого медицинского специалиста, согласного приступить к работе в Ида-Вирумаа.
С учетом помощников врачей из числа студентов сейчас рассматриваем, как может сформироваться график на январь. Таких ситуаций, когда бы нам не хватало персонала для оказания неотложной помощи или в отделениях коронавируса, у нас не было.
- Но вы же еще до вспышки эпидемии говорили, что Ида-Вируская центральная больница готова принять на работу десятки врачей?
- В этом точно такая же ситуация и сейчас. Эти врачи нужны, чтобы снизить переработку и нагрузку пожилых врачей. Просто сейчас нагрузка еще больше. Особенно в среде анестезиологов и врачей интенсивного лечения, а также пульмонологов, врачей инфекционных отделений, неотложной медицинской помощи.
Для нас период коронавируса означает, что у нас в отделении неотложной медицинской помощи есть свое отделение для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний и заболеваний дыхательных путей. Это же означает, что как у медсестер, так и у врачей дополнительный участок работы в другом корпусе.
Сейчас у нас нет такой ситуации, когда пациент остался бы без лечения по причине отсутствия врача или медсестры.
Наряду с лечением больных коронавирусом продолжается активное строительство
Этой осенью люди, находившиеся на лечении в Ида-Вируской центральной больнице, из окон своих палат могли видеть, что на территории больницы ведется активное строительство, при этом лечение в больнице зараженных коронавирусом и других пациентов идет своим чередом. Рядом с корпусом активного лечения, построенного семь с половиной лет назад, возник еще один подобный корпус, а также новое здание Ахтмеского центра здоровья.
В Ярвеской части города по соседству с клиникой восстановительного лечения и медсестринской помощи закончилась реновация дома здоровья.
- Сейчас все идет по графику, - утверждает Тармо Баклер.
Если первая часть Ярвеского дома здоровья вошла в строй уже весной, то в предстоящие выходные там разместится и центр семейных врачей.
В Ахтме оба здания будут готовы в следующем году. Три этажа нового здания корпуса активного лечения займут палаты отделения клиники внутренних заболеваний, которые сейчас находятся в самой старой части больницы. На одном этаже расположится лаборатория, один этаж дополнительно отойдет инфекционному отделению. Получит новые помещения отделение патологии, которое сейчас находится в здании, имеющем, по словам Баклера, "весьма усталый вид", и которое пойдет на снос.
К больничному комплексу в Ахтме в планах 2022-2024 годов построить также новый корпус стационарного психиатрического лечения на 60 койко-мест. Это означает, что психиатрическое лечение из нынешнего места в Старом Ахтме переберется в новое здание.
- Лечение CОVID-пациентов требует участия большего числа медицинских специалистов, чем обычное лечение?
- Да, это так. В COVID-отделении требуется больше часов медсестринской помощи в течение суток, чем в обычном отделении. Поэтому и приходится планировать больше персонала.
- Помимо нехватки персонала в какой еще помощи в нынешней ситуации нуждается больница? Больше денег или оборудования?
- Все, что необходимо было приобрести, имеется. Мы, например, приобрели дополнительные мониторы для наблюдения. В стационарных отделениях медсестринской помощи пациенты обычно не подключены к мониторам, которые следят за их состоянием. Также обустройство COVID-отделения означало, что сюда надо приобрести и мобильное оборудование рентгена для снимков легких, а также дополнительное лабораторное оборудование для исследований крови пациентов. Оборудование можно купить, а вот государственного резерва медицинских работников нет нигде. Сейчас мы управляемся своими работниками. Когда были более сложные периоды, то некоторые пациенты вынуждены были отправляться в Тарту или Таллинн.
- Приобретение оборудования, сверхурочная работа медиков, средства индивидуальной защиты и прочие дополнительные расходы покрывает государство или больница обязана на чем-то экономить?
- В больничной кассе идет подготовка к дополнительному финансированию. Но мы сейчас и не знаем, каковы они, окончательные суммы компенсаций для больниц. Это оборудование, приобретенное сейчас, больница будет использовать для лечебной работы и в дальнейшем. Средства индивидуальной защиты компенсируются дополнительно из больничной кассы. Мы понимаем, что часть дополнительных расходов придется нести из больничного бюджета. Каждый дополнительный шаг в нынешней ситуации невозможно запланировать.
- То есть таких ситуаций, когда больница не может что-то позволить для лечения больного потому, что нет денег, сейчас нет?
- Нет. Больницы Эстонии достаточно хорошо финансированы и управляются разумно, так что из-за отсутствия денег ничего из текущего не отменяется. Ни один из нужных работников из-за этого не остался непринятым на работу или оборудование некупленным.
- В клинике восстановительного лечения довольно много и заразившихся работников. Они нынче выздоравливают и возвращаются к работе?
- Да. Но в больнице в течение последних двух недель заразились еще отдельные работники, но ни одного нового очага заражения не было. Те, кто заболели в середине ноября и находились в клинике Ярвеской части города, постепенно выздоравливают. У некоторых эта болезнь протекает дольше, у других быстрее. Те, кто без симптомов оставались дома, смогли вернуться на работу.
- Вы анализировали, как могли заболеть работники больницы, которые должны быть особенно хорошо осведомлены об опасности, соблюдать строгие правила предосторожности и быть защищены индивидуальными средствами защиты?
- Работники находятся в больнице в рабочее время. Вне больницы они защищены или не защищены так же, как и все остальные жители Ида-Вирумаа. Мы не требовали от работников больницы, чтобы они во внерабочее время, в семейном кругу были изолированы и носили маски. Поэтому мы сейчас относительно этих случаев не можем сказать, заразились ли они от членов семьи или от каких-то контактов вне дома.
Хотя работники больницы, согласно правилам, должны на работе носить маски и избегать, насколько это возможно, близких контактов, мы не можем определенно сказать, каким точно образом происходит и распространяется заражение в здании. Отвечающие всем требованиям маски, с большой вероятностью, защищают, но не на сто процентов. Непосредственно в инфекционных отделениях работники помимо масок используют и другие защитные средства, например, брызгозащитные передники, халаты или головные уборы. При известном контакте с COVID-больными используется совсем другой комплект средств защиты, чем при обычном амбулаторном приеме.
Мы получаем из Департамента здоровья сообщение, что бывший на приеме в поликлинике человек имел положительный ответ на тест, но были случаи, когда заражался и медработник. Способы и возможности заражения довольно разные.
- Ида-Вируская центральная больница - это крупнейший работодатель в уезде?
- Сегодня во всех наших подразделениях трудятся 1200 работников.
- Как вы поддерживаете дух и настроение людей, которые перерабатывают и каждый день стоят перед лицом опасности заражения?
- Мы информируем своих работников, насколько это возможно. На примере тех, с кем я лично каждый день общаюсь, понимаю, что люди разумные и хорошо понимают нынешнюю ситуацию. Работа напряженнее, чем была раньше, но я не слышал, чтобы в деятельности работников больницы что-то очень существенно изменилось.
В более сложные времена нам предлагают помощь и различные организации оказания психологической помощи.