СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина побил женщину
11 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве 35-летний мужчина избил 57-летнюю женщину. Полиция выясняет подробности произошедшего в ходе уголовного производства.
Угрожал бывшей супруге
12 декабря стало известно, что на Пуру теэ в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 44-летний мужчина угрожал своей бывшей жене. Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе возбужденного уголовного дела.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.