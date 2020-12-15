Вт, 15.12.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина побил женщину
11-12 декабря 2020 г.

Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

11 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве 35-летний мужчина избил 57-летнюю женщину. Полиция выясняет подробности произошедшего в ходе уголовного производства. 

Угрожал бывшей супруге

12 декабря стало известно, что на Пуру теэ в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 44-летний мужчина угрожал своей бывшей жене. Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе возбужденного уголовного дела. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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