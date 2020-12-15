ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Центристская партия в Ида-Вирумаа зашла в тупик

В случае с Центристской партией уже долгое время было трудно понять, сколько разных течений и групп существует в Ида-Вирумаа и что их связывает.
Мировоззрения и программы партии явно больше нет. Скорее, можно предположить, что логотип и флаг Центристской партии хотят использовать любой ценой, чтобы оставаться у власти в местных городах и волостях или попасть во власть.
Ужесточение процесса произойдет перед следующими местными выборами, так как нахождение во власти дает возможность не за свой личный или партийный кошелек, а за деньги налогоплательщиков набивать городские и волостные газеты своими видами, громкими героическими историями, а заодно и конкурентов подминать. Также "добровольно" направлять в свой избирательный список людей, находящихся на зарплате в самоуправлении, и использовать другие общественные ресурсы.
Центристская партия, которая в прежние годы балансировала на грани банкротства, подобное годится - по крайней мере не надо тратить средства партии на местную избирательную кампанию.
Начавшаяся весной "братоубийственная война", когда выталкиваются во имя нахождения во власти однопартийцы, проходит в Йыхви. В Нарве новые обороты набирает детская игра "Кто там в песочнице?", где все труднее понять, кто настоящий центрист, а кто нет, кого признать своим, а кого отвергнуть.
Во всей этой неразберихе участники и не обратили внимание на то, что если еще несколько лет назад популярность Центристской партии составляла 60-70 процентов, то теперь поддержка уменьшилась до 30 процентов. Как и на то, что в Ида-Вирумаа наивысший уровень заражения коронавирусом и самый высокий в стране уровень безработицы.