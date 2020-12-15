Вт, 15.12.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Центристская партия в Ида-Вирумаа зашла в тупик

Keskerakomnna valimiskast.

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В случае с Центристской партией уже долгое время было трудно понять, сколько разных течений и групп существует в Ида-Вирумаа и что их связывает.

Мировоззрения и программы партии явно больше нет. Скорее, можно предположить, что логотип и флаг Центристской партии хотят использовать любой ценой, чтобы оставаться у власти в местных городах и волостях или попасть во власть.

Ужесточение процесса произойдет перед следующими местными выборами, так как нахождение во власти дает возможность не за свой личный или партийный кошелек, а за деньги налогоплательщиков набивать городские и волостные газеты своими видами, громкими героическими историями, а заодно и конкурентов подминать. Также "добровольно" направлять в свой избирательный список людей, находящихся на зарплате в самоуправлении, и использовать другие общественные ресурсы.

Центристская партия, которая в прежние годы балансировала на грани банкротства, подобное годится - по крайней мере не надо тратить средства партии на местную избирательную кампанию.

Начавшаяся весной "братоубийственная война", когда выталкиваются во имя нахождения во власти однопартийцы, проходит в Йыхви. В Нарве новые обороты набирает детская игра "Кто там  в песочнице?", где все труднее понять, кто настоящий центрист, а кто нет, кого признать своим, а кого отвергнуть.

Во всей этой неразберихе участники и не обратили внимание на то, что если еще несколько лет назад популярность Центристской партии составляла 60-70 процентов, то теперь поддержка уменьшилась до 30 процентов. Как и на то, что в Ида-Вирумаа наивысший уровень заражения коронавирусом и самый высокий в стране уровень безработицы.

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