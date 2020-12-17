СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пенсионер проявлял агрессию по отношению к супруге
14 декабря в полицию сообщили, что в квартире на улице Гагарина в Силламяэ 83-летний мужчина неоднократно нападал на свою супругу. Полиция задержала его в качестве подозреваемого.
Молодой мужчина в Йыхви напал на спутницу жизни
14 декабря сообщили, что в квартире на улице Яама в Йыхви 23-летний мужчина напал на свою сожительницу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Женщина присвоила автомобильные ключи
14 декабря на Таллиннском шоссе в Нарве 48-летняя женщина присвоила ключи от автомобиля, принадлежащего 50-летнему мужчине. Подробные обстоятельства дела выясняются в ходе уголовного расследования.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.