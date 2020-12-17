Чт, 17.12.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пенсионер проявлял агрессию по отношению к супруге
14 декабря 2020 г.

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

14 декабря в полицию сообщили, что в квартире на улице Гагарина в Силламяэ 83-летний мужчина неоднократно нападал на свою супругу. Полиция задержала его в качестве подозреваемого.

Молодой мужчина в Йыхви напал на спутницу жизни 

14 декабря сообщили, что в квартире на улице Яама в Йыхви 23-летний мужчина напал на свою сожительницу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Женщина присвоила автомобильные ключи 

14 декабря на Таллиннском шоссе в Нарве 48-летняя женщина присвоила ключи от автомобиля, принадлежащего 50-летнему мужчине. Подробные обстоятельства дела выясняются в ходе уголовного расследования.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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