ОДИН ВОПРОС ⟩ Достаточно ли для Ида-Вирумаа 340 миллионов евро компенсации ущерба от зеленого переворота?

Евросоюз выделяет в рамках так называемого справедливого переворота Эстонии в качестве компенсации ущерба от сворачивания сланцевой промышленности 340 миллионов евро, часть которых достанется также соседним уездам Ида-Вирумаа.
Премьер-министр ЮРИ РАТАС:
- Ида-Вирумаа поддерживал, помогал, обеспечивал подключение к эстонской экономике всем уездам. И делал это десятки лет. Будь то вышедшие из Ида-Вирумаа инженеры, шахтеры и другие работники, действительно работавшие в сланцевом секторе и дававшие Эстонии энергию, электричество.
Я считаю, что 340 миллионов евро недостаточно и государство должно вложиться сюда дополнительно. Государство должно внести сюда свой вклад, то есть инвестировать через свой бюджет. Мы должны учесть также, что ида-вирумааские рабочие места именно в том секторе, который сейчас сворачивают - энергетика, сланцедобыча, сланцевый сектор, - по уровню зарплаты выше, а не ниже среднего по Эстонии.