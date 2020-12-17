Чт, 17.12.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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ОДИН ВОПРОС ⟩ Достаточно ли для Ида-Вирумаа 340 миллионов евро компенсации ущерба от зеленого переворота?

Премьер-министр Юри Ратас.

ФОТО: Tairo Lutter

Евросоюз выделяет в рамках так называемого справедливого переворота Эстонии в качестве компенсации ущерба от сворачивания сланцевой промышленности 340 миллионов евро, часть которых достанется также соседним уездам Ида-Вирумаа.

Премьер-министр ЮРИ РАТАС: 

- Ида-Вирумаа поддерживал, помогал, обеспечивал подключение к эстонской экономике всем уездам. И делал это десятки лет. Будь то вышедшие из Ида-Вирумаа инженеры, шахтеры и другие работники, действительно работавшие в сланцевом секторе и дававшие Эстонии энергию, электричество. 

Я считаю, что 340 миллионов евро недостаточно и государство должно вложиться сюда дополнительно. Государство должно внести сюда свой вклад, то есть инвестировать через свой бюджет. Мы должны учесть также, что ида-вирумааские рабочие места именно в том секторе, который сейчас сворачивают - энергетика, сланцедобыча, сланцевый сектор, - по уровню зарплаты выше, а не ниже среднего по Эстонии.

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