В Ида-Вирумаа замедлился рост числа заразившихся коронавирусом

Уровень заражения коронавирусом, который в Ида-Вирумаа рос в течение всей осени, в последние дни замедлился и даже немного снизился.
Заболеваемость на 100 тысяч жителей за последние 14 дней в Ида-Вирумаа достигла своего пика в прошлую пятницу - 1095. В последующие дни этот показатель не увеличивался и ко вторнику немного снизился - 1054. Это показывает, что выздоровевших после коронавируса немного больше, чем новых случаев заражения. Например, в Нарве, которая по состоянию на утро среды являлась в Ида-Вирумаа самоуправлением с самым большим числом зараженных - 693 человека, за предыдущий день выздоровел 51 человек, а новых случаев заражения зарегистрировано 37. Однако возникновение новых крупных очагов заражения может поднять уровень заболеваемости на очередной рекордный уровень.
Во всем Ида-Вирумаа в течение суток коронавирус диагностирован у 80 человек.
Однако коэффициент заболеваемости в Ида-Вирумаа - 1054 - все еще значительно выше, чем в любом другом уезде. На втором месте по этому показателю находится Харьюмаа - 559, по Эстонии в целом - 471.