"Eesti Energia" и союз самоуправлений вручили стипендии талантливой молодежи

Стипендии от Энергетического фонда талантливой молодежи удостоились 37 молодых людей, многие из которых являются настоящими мультиталантами. Например, нарвский абитуриент Владислав Виртонен является к тому же начинающим предпринимателем, помощником учителя и помощником полицейского.
Ученик нарвской Ваналиннаской госшколы Владислав Виртонен удостоился недавно внимания всей Эстонии, когда был отмечен титулом "Хороший пример - 2020". Он стал также одним из тех, кто получил во вторник стипендию из общего фонда "Eesti Energia" и Ида-Вирумааского союза самоуправлений, причем уже не впервые.