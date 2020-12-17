Чт, 17.12.2020
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"Eesti Energia" и союз самоуправлений вручили стипендии талантливой молодежи

Владислав Виртонен получал стипендию Энергетического фонда талантливой молодежи несколько раз. Нарвский школьник достиг многого, но говорит, что ошибки тоже достойны того, чтобы их отметить.

ФОТО: Erakogu

Стипендии от Энергетического фонда талантливой молодежи удостоились 37 молодых людей, многие из которых являются настоящими мультиталантами. Например, нарвский абитуриент Владислав Виртонен является к тому же начинающим предпринимателем, помощником учителя и помощником полицейского.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Ученик нарвской Ваналиннаской госшколы Владислав Виртонен удостоился недавно внимания всей Эстонии, когда был отмечен титулом "Хороший пример - 2020". Он стал также одним из тех, кто получил во вторник стипендию из общего фонда "Eesti Energia" и Ида-Вирумааского союза самоуправлений, причем уже не впервые.

Долгий и интересный путь 

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