В монастыре Куремяэ почти все заражены коронавирусом

В Пюхтицком ставропигиальном женском монастыре в Куремяэ Алутагузеской волости почти у ста человек диагностирован коронавирус.
К концу прошлой недели коронавирус был обнаружен в 25 жителей монастыря. На этой неделе положительными оказались пробы еще у 67 человек. В монастыре проживает около ста человек.
Руководитель Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, заявила во второй половине дня в четверг, что некоторые результаты тестов еще неизвестны. Она отметила, что большинство зараженных в этом очаге - постоянные жители монастыря. Кроме того, вирус обнаружен у двоих жителей Таллинна и троих жителей Ида-Вирумаа, которые посетили монастырь, переночевали там и вернулись домой.
По словам Муузикус, можно считать, что заражен почти весь монастырь. "Они сами сказали, что их образ жизни таков, что нельзя исключать общее заражение", - сказала она, добавив, что вирус находился внутри монастыря как минимум пару недель.
Заражение коронавирусом обнаружилось, когда здоровье нескольких жителей монастыря ухудшилось и они были доставлены на скорой помощи в больницу. По словам Муузикус, одна больная пожилая монахиня скончалась в больнице.
Когда стали очевидны первые случаи заболевания, монастырь, который также является одной из самых известных туристических достопримечательностей Ида-Вирумаа, был закрыт на карантин и перестал принимать посетителей.
Помощник старейшины Алутагузеской волости Кайри Хыбемери сказала, что, по сообщению монастыря, некоторые из больных уже выздоравливают. "Сегодня они сказали, что ситуация находится под контролем и движется к улучшению. Хотя у монастыря свой образ жизни, они понимают серьезность ситуации, сотрудничают с нами и следят за развитием ситуации", - сказала она и добавила, что жителей монастыря консультирует семейный врач и обеспечивает их лекарствами.
Алутагузеская волость отправила в монастырь 1300 масок, а также прочие средства самозащиты и дезинфекции. "В случае необходимости мы сразу же дадим еще", - сказала она.
В Ида-Вирумаа за последние сутки добавилось 193 случая заражения коронавирусом. Треть из них относятся к очагу куремяэского монастыря. Уровень инфицирования на 100 тысяч жителей за последние 14 дней в Ида-Вирумаа достиг нового рекорда - 1100.