В монастыре Куремяэ почти все заражены коронавирусом

К концу прошлой недели коронавирус был обнаружен в 25 жителей монастыря. На этой неделе положительными оказались пробы еще у 67 человек. В монастыре проживает около ста человек.

Руководитель Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, заявила во второй половине дня в четверг, что некоторые результаты тестов еще неизвестны. Она отметила, что большинство зараженных в этом очаге - постоянные жители монастыря. Кроме того, вирус обнаружен у двоих жителей Таллинна и троих жителей Ида-Вирумаа, которые посетили монастырь, переночевали там и вернулись домой.

По словам Муузикус, можно считать, что заражен почти весь монастырь. "Они сами сказали, что их образ жизни таков, что нельзя исключать общее заражение", - сказала она, добавив, что вирус находился внутри монастыря как минимум пару недель.

Заражение коронавирусом обнаружилось, когда здоровье нескольких жителей монастыря ухудшилось и они были доставлены на скорой помощи в больницу. По словам Муузикус, одна больная пожилая монахиня скончалась в больнице.

Когда стали очевидны первые случаи заболевания, монастырь, который также является одной из самых известных туристических достопримечательностей Ида-Вирумаа, был закрыт на карантин и перестал принимать посетителей.

Помощник старейшины Алутагузеской волости Кайри Хыбемери сказала, что, по сообщению монастыря, некоторые из больных уже выздоравливают. "Сегодня они сказали, что ситуация находится под контролем и движется к улучшению. Хотя у монастыря свой образ жизни, они понимают серьезность ситуации, сотрудничают с нами и следят за развитием ситуации", - сказала она и добавила, что жителей монастыря консультирует семейный врач и обеспечивает их лекарствами.

Алутагузеская волость отправила в монастырь 1300 масок, а также прочие средства самозащиты и дезинфекции. "В случае необходимости мы сразу же дадим еще", - сказала она.